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08:40 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Сочи» Маргасов не считает два поражения подряд в РПЛ трагедией

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Два поражения подряд, которые потерпел футбольный клуб «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ), не являются трагедией для команды, спортсменам надо набирать очки дальше. Об этом рассказал защитник клуба Тимофей Маргасов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Сочи» — «Зенит» прошел в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт». Сочинцы проиграли со счетом 0:2. В первом туре «Сочи» уступил на выезде столичному «Спартаку» (0:1).

«Два поражения подряд — нет никакой трагедии, чемпионат длинный, нужно играть. Хороший соперник, очень качественный, реализовал свои моменты, нам, к сожалению, не удалось, поэтому мы проиграли. Несколько моментов были и у Вани Новосельцева, и у Жени Песегова. Надо просто забить один гол и психологически станет легче», — сказал Маргасов.

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Спортсмен добавил, что пока в команде не подводили никаких итогов. «Проиграли, очень плохие эмоции. Разницы нет — проиграли 1:0 или 100:0, все равно проиграли, очков не набрали. Мы от игры к игре прибавляем, стараемся, работаем на тренировках, думаю, дальше будет лучше», — сказал Маргасов.

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный удивился количеству болельщиков на трибунах. «Впечатления положительные, очень приятно, что пришли столько много людей. Конечно, непривычно видеть столько людей. Надеюсь, теперь на каждом матче так будет».

В среднем каждый матч команды на домашнем стадионе в прошлом сезоне посещали 3,5 тыс. человек, на весеннем этапе первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посещаемость стадиона «Фишт» в среднем составляла 5−6 тыс. зрителей. Рекорд для российских соревнований был установлен на матче с «Нижним Новгородом», который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 45 тыс. человек.

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′45′
19Игорь Смольников
45′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты8
5Удары (всего)15
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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