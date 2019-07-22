Футболист «Сочи» Маргасов не считает два поражения подряд в РПЛ трагедией

Источник: РИА "Новости"

Матч «Сочи» — «Зенит» прошел в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт». Сочинцы проиграли со счетом 0:2. В первом туре «Сочи» уступил на выезде столичному «Спартаку» (0:1).

«Два поражения подряд — нет никакой трагедии, чемпионат длинный, нужно играть. Хороший соперник, очень качественный, реализовал свои моменты, нам, к сожалению, не удалось, поэтому мы проиграли. Несколько моментов были и у Вани Новосельцева, и у Жени Песегова. Надо просто забить один гол и психологически станет легче», — сказал Маргасов.

Спортсмен добавил, что пока в команде не подводили никаких итогов. «Проиграли, очень плохие эмоции. Разницы нет — проиграли 1:0 или 100:0, все равно проиграли, очков не набрали. Мы от игры к игре прибавляем, стараемся, работаем на тренировках, думаю, дальше будет лучше», — сказал Маргасов.

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный удивился количеству болельщиков на трибунах. «Впечатления положительные, очень приятно, что пришли столько много людей. Конечно, непривычно видеть столько людей. Надеюсь, теперь на каждом матче так будет».