Не Дзюбой единым: как «Зенит» показал класс новичку РПЛ
В матче второго тура Российской
В матче второго тура Российской
Чтобы прочувствовать весь дух большого курортного футбола в Олимпийский парк нужно приезжать за 8−10 часов до стартового свистка.
В социальных сетях южной команды сообщалось, что на стадионе поддержать команду собирается 25−27 тыс. фанатов. Откуда такой ажиотаж — осталось секретом. Потому что, обойдя весь парк вдоль и поперек можно обнаружить всего несколько признаков того, что команда тут вообще существует. Не говоря уж о афишах матча. Единственное, что создавало атмосферу футбола —
Движения возле «Фишта» начались
Казалось бы, все здорово. Но «Сочи» все же не на 100% подготовился к первому домашнему матчу большого сезона. На входе, выделенном для представителей СМИ, неожиданно сломалась транспортная лента, и нас просто не могли запускать. По крайней мере так показалось на первый взгляд. Ленту в итоге не починили, а стюартам пришлось проверять все вещи вручную, что заняло больше времени. Достаточно
Теперь о самой игре. По разминке было понятно, что каждый игрок стартового состава обеих команд настроен только на победу. И только Артем Дзюба, который начинал эту встречу на скамейке
Со стартовым свистком стадион просто взорвался. Болельщики во весь голос гнали домашнюю команду вперед, что безусловно помогло подопечным Точилина ударно начать игру и создать пару моментов у ворот Лунева. Однако потом действующие чемпионы смогли перехватить инициативу и давали сочинцам лишь изредка контратаковать. Однако гол возник из ниоткуда: Миладинович совершил грубейшую ошибку на своей половине поля, ее подкараулил Азмун, выскочил один на один с Заболотным и был сбит тем же Миладиновичем. С одиннадцатиметровой отметки Сердар не промахнулся — 1:0.
К 70 минуте темп игры заметно возрос. У южан на поле появился Полоз, а у «Зенита» долгожданный Дзюба. Было видно, что игроки «Сочи» хотели отыграться. Они бились, стелились в отчаянные подкаты. Но не шло… А у петербуржцев, наоборот, игра задавалась. Порой они делали в штрафной новобранцев РПЛ все, что хотели: пасовали пяткой, били с любых позиций и любыми частями тела. Но все же еще разок сочинцы заставили стадион взорваться. Капитан команды Песегов зарядил из убойной позиции, однако не попал, окончательно похоронив надежды болельщиков хотя бы на ничью.
Но зрители не стали унывать, а наоборот немного приукрасили и без того великолепный «Фишт» включенными фонариками.
Так встреча и закончилась. «Зенит» заслуженно увозит из Сочи три очка, а команда Точилина уезжает на базу тренироваться и сыгрываться. Боевое крещение чемпионом пройдено, и, по идее, дальше должно быть попроще.
Никита Макрушин (Сочи)
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|Александр Точилин
|Сергей Семак
|Сердар Азмун
|30′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)
|88′
|12
|Николай Заболотный
|99
|Андрей Лунев
|34
|Тимофей Маргасов
|3
|Дуглас Сантос
|24
|Эльмир Набиуллин
|6
|Бранислав Иванович
|13
|Федор Кудряшов
|44
|Ярослав Ракицкий
|25
|Иван Новосельцев
43′
|91
|Алексей Сутормин
|55
|Ян Казаев
|25
|Вильмар Барриос
|7
|Евгений Песегов
|27
|Магомед Оздоев
|15
|Ибрагим Цаллагов
|11
|Себастьян Дриусси
|45
|Иван Миладинович
29′45′
|19
|Игорь Смольников
45′
|20
|Игорь Юрганов
|49
|Денис Терентьев
|18
|Никита Бурмистров
59′
|21
|Александр Ерохин
65′
|87
|Александр Карапетян
|22
|Артем Дзюба
|11
|Владимир Обухов
72′
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Полоз
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)