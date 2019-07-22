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10:39 (мск), источник: Газета.Ру

Не Дзюбой единым: как «Зенит» показал класс новичку РПЛ

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) действующий чемпион страны «Зенит» одержал уверенную гостевую победу в своей первой выездной игре чемпионата против «Сочи». Подробнее о событиях матча и вокруг него — в репортаже «Газеты.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

Чтобы прочувствовать весь дух большого курортного футбола в Олимпийский парк нужно приезжать за 8−10 часов до стартового свистка. Как-никак, первый домашний матч нового, но опытного «Сочи». И в соперниках не кто-нибудь, а действующий чемпион России — петербургский «Зенит».

В социальных сетях южной команды сообщалось, что на стадионе поддержать команду собирается 25−27 тыс. фанатов. Откуда такой ажиотаж — осталось секретом. Потому что, обойдя весь парк вдоль и поперек можно обнаружить всего несколько признаков того, что команда тут вообще существует. Не говоря уж о афишах матча. Единственное, что создавало атмосферу футбола — пара-тройка баннеров с эмблемой «Сочи» непосредственно возле стадиона и стенды с календарем «леопардов» на прошлый сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Да и погода весь день была какая-то не южная: густые серые тучи к обеду застилали все сочинское небо.

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Движения возле «Фишта» начались где-то за четыре часа до стартового свистка, когда толпа мужчин в белых рубашках и черных брюках активно шла к чаше арены. Позже по «бейджам» стало ясно — сегодня они будут обеспечивать безопасность. Позднее подтянулись и стюарты, которые достаточно долго выслушивали инструктаж от главного и даже не думали пускать кого-то раньше, чем за два часа до матча. Кроме того, люди то и делали, что спрашивали у местных стражей правопорядка: «А где взять билет?». Интерес к матчу рос в геометрической прогрессии: отдыхающие шли с моря, видели большую толпу людей возле стадиона и хотели незамедлительно примкнуть к ней. Стало понятно, что сегодня главный стадион Олимпийских Игр 2014 будет заполнен под завязку.

Казалось бы, все здорово. Но «Сочи» все же не на 100% подготовился к первому домашнему матчу большого сезона. На входе, выделенном для представителей СМИ, неожиданно сломалась транспортная лента, и нас просто не могли запускать. По крайней мере так показалось на первый взгляд. Ленту в итоге не починили, а стюартам пришлось проверять все вещи вручную, что заняло больше времени. Достаточно по-русски. Впрочем, в остальном все было неплохо, а местами даже отлично.

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Теперь о самой игре. По разминке было понятно, что каждый игрок стартового состава обеих команд настроен только на победу. И только Артем Дзюба, который начинал эту встречу на скамейке из-за повышенной температуры, умудрялся веселиться, пытаясь попасть по одному из тренеров «Зенита» мячом. А после этого нападающий клуба из Санкт-Петербурга не отказал детям с трибун, которые очень хотели сфотографироваться с кумиром.

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Со стартовым свистком стадион просто взорвался. Болельщики во весь голос гнали домашнюю команду вперед, что безусловно помогло подопечным Точилина ударно начать игру и создать пару моментов у ворот Лунева. Однако потом действующие чемпионы смогли перехватить инициативу и давали сочинцам лишь изредка контратаковать. Однако гол возник из ниоткуда: Миладинович совершил грубейшую ошибку на своей половине поля, ее подкараулил Азмун, выскочил один на один с Заболотным и был сбит тем же Миладиновичем. С одиннадцатиметровой отметки Сердар не промахнулся — 1:0.

«Сочи» продолжал попытки создать что-то впереди, но все тщетно. Не хватало мастерства в завершающей стадии. А у дружины Семака наоборот все получалось, но просто не везло: сначала Сутормин пробил чуть не точно, а потом Заболотный удачно вступил в игру и спас ворота после выхода Алексея 1 на 1.

К 70 минуте темп игры заметно возрос. У южан на поле появился Полоз, а у «Зенита» долгожданный Дзюба. Было видно, что игроки «Сочи» хотели отыграться. Они бились, стелились в отчаянные подкаты. Но не шло… А у петербуржцев, наоборот, игра задавалась. Порой они делали в штрафной новобранцев РПЛ все, что хотели: пасовали пяткой, били с любых позиций и любыми частями тела. Но все же еще разок сочинцы заставили стадион взорваться. Капитан команды Песегов зарядил из убойной позиции, однако не попал, окончательно похоронив надежды болельщиков хотя бы на ничью.

Но зрители не стали унывать, а наоборот немного приукрасили и без того великолепный «Фишт» включенными фонариками. Из-за этого футболисты «Сочи» как будто забыли, что матч продолжается и пропустили второй. Дзюба головой скинул в центр штрафной, где первым на мяче оказался Оздоев.

Так встреча и закончилась. «Зенит» заслуженно увозит из Сочи три очка, а команда Точилина уезжает на базу тренироваться и сыгрываться. Боевое крещение чемпионом пройдено, и, по идее, дальше должно быть попроще.

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Никита Макрушин (Сочи)

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«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′45′
19Игорь Смольников
45′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты8
5Удары (всего)15
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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