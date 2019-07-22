Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Урал
Ахмат
30
Футбол. Премьер-лига
21.07
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
21.07
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
12:29 (мск), источник: Газета.Ру

«Хулиганы те, кто бьет палками»: фанаты ответили РПЛ

Столкновение фанатов «Спартака» с полицией после выездного матча с «Ростовом» продолжает оставаться одной из самых резонансных тем в отечественном футболе. Так наставник дончан Валерий Карпин заявил, что с подобными происшествиями надо бороться, чтобы не случалось рецидивов, тогда как объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» призвало Российскую премьер-лигу (РПЛ) не просто разобраться с вопиющим инцидентом, но и в целом пересмотреть отношение к болельщикам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская премьер-лига намерена продолжить проверку инцидента, произошедшего с гостевыми болельщиками после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2).

Во время давки в подтрибунном помещении у фанатов красно-белых произошло столкновение с ОМОНом. Все восемь задержанных в результате беспорядков были отпущены спустя сутки.

«Все задержанные отпущены из полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — сообщил «СЭ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Читайте также
Голевое пиршество. Во втором туре чемпионата России по футболу команды забили 26 мячей

Очевидно, что случившееся на «Ростов-Арене» вызвало большой резонанс в мире российского футбола. Свое мнение относительно произошедшего высказали многие футбольные персоны, среди которых оказался и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Не знаю деталей того, что происходило, хотя слышал и читал о каком-то конфликте. Все это не красит наш футбол, с подобным надо бороться, чтобы не случалось рецидивов», — заявил специалист.

Высказался по поводу инцидента и экс-наставник ростовской команды Игорь Гамула. Он заметил, что в произошедшем нет ни правых, ни виноватых.

«На любых стадионах любых городов есть ошибки правоохранителей. Везде стреляют, не только в Ростове-на-Дону. И так стреляют, что дети, наверное, спать не будут. Но я не владею точной информацией, что там произошло. Наверное, что-то случилось, зацепились, кто-то что-то сказал. Это же так просто не бывает, чтобы подходили и били тебя дубинкой. Думаю, присутствовали какие-то нюансы», — цитирует Гамулы «Евро-Футбол».

Во время загрузки произошла ошибка.

Куда острее выглядит комментарий стюарда «Ростов-Арены», заявившего, что «таких зверей», как болельщиков «Спартака» и «Ростова» в день матча он давно не видел: все хотели выбежать из очереди, пинали стюардов.

«“Спартак” как обычно пронес файеры, петарды… И удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на “шмоне”, так как они часто массово проносят», — приводит слова стюарда «КП — Ростов».

Читайте также
Гамула: Болельщики «Спартака» чуть не развалили ростовский стадион

Ранее болельщики красно-белых разместили в социальных сетях видеоролики, на которых они толкаются с контролерами стадиона, скандируя «Один за всех и все за одного!», а затем начинается конфликт с омоновцами, которые отгоняют толпу от стюардов, попутно нанося удары некоторым фанатам дубинками.

Впоследствии объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своем сайте выступило с заявлением по инциденту с фанатами московского клуба, в котором говорится о том, что кадры с избиением простых болельщиков уже мало кого по-настоящему удивляют.

«Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами. “Благодаря” таким случаям, всем становится очевидно, что хулиганы на футболе сегодня — это отнюдь не болельщики, а те, кто, прикрывая свои лица масками, избивает людей с применением дубинок и электрошокеров. Именно из-за таких случаев наш футбол теряет зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей. Мы призываем футбольное сообщество (РФС, РПЛ, клубы) не только разобраться в произошедшем инциденте и наказать виновных, но и пересмотреть отношение к организации матчей в России и пересмотреть отношение к болельщикам, вспомнить наконец, что все это организовывается именно для зрителя!» — рассказала свою версию случившегося «Фратрия».

Что же касается правоохранительных органов, то у них свое видение произошедшего. Так в докладе врио заместителя начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России по Ростовской области говорится о том, что столкновения между болельщиками «Спартака» и стюардами начались уже спустя пять минут после окончания встречи и объясняться долгим ожиданием они не могут.

Также отмечается, что фанаты якобы отказывались прекратить свои агрессивные действия и продолжали создавать давку, из-за чего на место инцидента был вызван наряд ОМОНа, который оттеснил толпу болельщиков красно-белых и организовал «свободный выход граждан с гостевой трибуны».

При этом ранее в первоначальном заявлении РПЛ отмечалось, что причиной конфликта стало то, что полицейские задержали на выходе нескольких болельщиков, которые использовали пиротехнику во время матча, в том числе бросая ее в сторону стюардов. В ответ на действия полиции другие фанаты «Спартака» якобы попытались отбить друзей у стражей порядка, из-за чего и началась потасовка.

Анатолий Ильинский

Смотрите также: Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Голевое пиршество. Во втором туре РПЛ команды забили 26 мячей
«Реал» дал согласие на переход полузащитника в «Атлетико»
Не Дзюбой единым: как «Зенит» показал класс новичку РПЛ
«Зидан — позорник»: Бэйл спровоцировал скандал в «Реале»
Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены
Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды
Молодой игрок «Ливерпуля» получил травму после грубого фола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь