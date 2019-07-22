Стало известно, сколько зарабатывают Кокорин и Мамаев в колонии

«В чем золотая молодежь? В чем? — приводят слова Мамаева “Вести”. — Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, — это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги? Я считаю, что это не золотая молодежь, я считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно».