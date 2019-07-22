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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, сколько зарабатывают Кокорин и Мамаев в колонии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии в Белгородской области, рассказали, какую зарплату будут получать.

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Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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«В чем золотая молодежь? В чем? — приводят слова Мамаева “Вести”. — Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, — это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги? Я считаю, что это не золотая молодежь, я считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно».

Футболисты будут работать в швейном цеху, упаковывать одежду. За свою работу они получат 11200 рублей без учета вычета налогов.

«Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет, за что им платить 11 200, — говорит Мамаев.

По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.

Где будут сидеть Кокорин и Мамаев
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