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17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калошин: планируется, что все игры второй половины сезона РПЛ пройдут с VAR

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Смышляев. Центр системы видеопомощи арбитрам (VAR) будет сконструирован в России к следующему году, и планируется, что все матчи второй половины сезона в премьер-лиге пройдут с использованием системы, заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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Встреча 2-го тура «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) стала первой в Российской премьер-лиге, во время которой судьи могли использовать VAR.

«Нам удалось во втором туре провести один “боевой матч” с использованием системы в режиме лайв. Задача — регулярно, каждый тур, чтобы было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно. Идет подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Когда он будет запущен? Планируем, что это будет со следующего года, со второй части текущего сезона. Тогда уже все матчи тура, надеемся, что пройдут с использованием VAR», — заявил Калошин журналистам.

«Пока от одного до трех матчей в тур, определение матчей — прерогатива РФС. Сейчас несколько туров по одной игре, чтобы втянуться и показать, что у нас все без сбоев, к осени — уже по три», — добавил он.

На прошлой неделе РФС объявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал официальный допуск по использованию VAR в матчах чемпионата России.

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