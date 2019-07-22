Калошин: планируется, что все игры второй половины сезона РПЛ пройдут с VAR

«Нам удалось во втором туре провести один “боевой матч” с использованием системы в режиме лайв. Задача — регулярно, каждый тур, чтобы было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно. Идет подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Когда он будет запущен? Планируем, что это будет со следующего года, со второй части текущего сезона. Тогда уже все матчи тура, надеемся, что пройдут с использованием VAR», — заявил Калошин журналистам.