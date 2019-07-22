Калошин: планируется, что все игры второй половины сезона РПЛ пройдут с VAR

Встреча 2-го тура «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) стала первой в Российской премьер-лиге, во время которой судьи могли использовать VAR.
«Нам удалось во втором туре провести один “боевой матч” с использованием системы в режиме лайв. Задача — регулярно, каждый тур, чтобы было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно. Идет подготовка к тому, чтобы начать конструировать VAR-центр. Когда он будет запущен? Планируем, что это будет со следующего года, со второй части текущего сезона. Тогда уже все матчи тура, надеемся, что пройдут с использованием VAR», — заявил Калошин журналистам.
«Пока от одного до трех матчей в тур, определение матчей — прерогатива РФС. Сейчас несколько туров по одной игре, чтобы втянуться и показать, что у нас все без сбоев, к осени — уже по три», — добавил он.
На прошлой неделе РФС объявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал официальный допуск по использованию VAR в матчах чемпионата России.