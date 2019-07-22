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20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ещенко должен вернуться в строй через 2−3 недели

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко получил повреждение в субботнем матче 2-го тура премьер-лиги с «Ростовом» в гостях (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, восстановление футболиста составит 2−3 недели, что в данной ситуации является самым благоприятным исходом.

Скорее всего, у 35-летнего Ещенко небольшое повреждение боковой связки левого колена — длительная реабилитация ему не потребуется.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию — уже в конце марта спартаковец работал в общей группе. (Вячеслав Короткин).

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