Ещенко должен вернуться в строй через 2−3 недели

По предварительным данным, восстановление футболиста составит 2−3 недели, что в данной ситуации является самым благоприятным исходом.

Скорее всего, у 35-летнего Ещенко небольшое повреждение боковой связки левого колена — длительная реабилитация ему не потребуется.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию — уже в конце марта спартаковец работал в общей группе. (Вячеслав Короткин).