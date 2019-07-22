Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23.07
ПСВ
Базель
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
21:11 (мск), источник: Sport24

Посол ЧМ-2018 Лопырева призвала остановить насилие после скандала на матче «Спартака» в Ростове

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева отреагировала на скандал, произошедший в Ростове-на-Дону после матча 2-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Наверх

Игра состоялась в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 2:2. Фанатское объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» пожаловалось на ОМОН, сообщив об избиении после игры.

«В день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15−20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. В моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами», — написала Лопырева в инстаграме, прикрепив к посту фотографию, сделанную ей в Ростове во время чемпионата мира.

«Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват, — продолжила Виктория. — Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальной ведущей «Спартака» предложили увеличить грудь: «Пусть завидуют все жабы»
Самая горячая хоккейная журналистка показала, как целовалась с футболистами
Ханни покинул «Спартак», Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?
«Реал» и «Барселона» вошли в топ-5 самых дорогих команд мира
«Спартак» планирует взять в аренду форварда донецкого «Шахтера»
Прокуратура США приняла решение о деле в отношении Роналду
Федор Чудинов нокаутировал аргентинца в бою на Красной площади
Егоров: Арбитр должен был удалить футболиста «Спартака»
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь