Посол ЧМ-2018 Лопырева призвала остановить насилие после скандала на матче «Спартака» в Ростове

«В день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15−20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. В моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами», — написала Лопырева в инстаграме, прикрепив к посту фотографию, сделанную ей в Ростове во время чемпионата мира.