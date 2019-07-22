Посол ЧМ-2018 Лопырева призвала остановить насилие после скандала на матче «Спартака» в Ростове
Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева отреагировала на скандал, произошедший в
Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева отреагировала на скандал, произошедший в
Игра состоялась в субботу, 20 июля, и завершилась со счетом 2:2. Фанатское объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» пожаловалось на ОМОН, сообщив об избиении после игры.
«В день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15−20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. В моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами», — написала Лопырева в инстаграме, прикрепив к посту фотографию, сделанную ей в Ростове во время чемпионата мира.
«Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват, — продолжила Виктория. — Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!».
|Валерий Карпин
|Олег Кононов
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)
|23′
|де Соуза Луиз Адриану
|26′
|Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)
|90+1′
|Георгий Джикия(Фернанду)
|66′
|30
|Сергей Песьяков
|98
|Александр Максименко
|34
|Алексей Козлов
|6
|Айртон
|28
|Евгений Чернов
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Георгий Джикия
|78
|Дмитрий Чистяков
|11
|Фернанду
88′
|14
|Элдор Шомуродов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|7
|Роман Еременко
64′
|7
|Аяз Гулиев
|17
|Матиас Норманн
|47
|Роман Зобнин
|11
|Алексей Ионов
87′
|38
|Андрей Ещенко
16′
|84
|Александр Гацкан
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
57′
|10
|Зелимхан Бакаев
85′87′
|23
|Александр Зуев
60′
|88
|Александр Ташаев
|8
|Ивелин Попов
80′
|19
|Эсекиэль Понсе
67′
|26
|Александр Саплинов
|37
|Георгий Мелкадзе
73′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)