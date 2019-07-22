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21:03 (мск), источник: Sport24

«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар

Теперь алжирец будет работать в «Аль-Гарафе».

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Источник: Sport24

Алжирский полузащитник Софьян Ханни попал в заявку на матч первого тура против «Сочи». Но просидел на скамейке запасных. А сегодня «Спартак» выпустил официальное заявление, из которого вы поймете: Ханни больше за десятикратных чемпионов России играть не будет.

«Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни. 28-летний алжирец подписал контракт с катарским клубом. Ханни выступал за красно-белых с начала 2018 года, провел 38 матчей и забил шесть голов. Благодарим Софьяна и желаем успехов в новом клубе!.

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Естественно, комментарий генерального директора Томаса Цорна тоже появился. Это классика.

«Переход Ханни в катарский клуб “Аль-Гарафа” — обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы — разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте».

В общем, успехов «Спартак» пожелал Ханни дважды. Но все-таки продал в Катар. Очевидно, что красно-белые не отдали бы уже по ходу сезона игрока, вокруг которого хотели бы строить команду. Ну или хотя бы постоянно выпускать в старте.

Ханни в «Спартаке» порой выдавал очень крутые перфомансы — эффектные голы, креативные идеи, топовая техника. Но все это было категорически нестабильно и хаотично. Сам Софьян жаловался (в том числе публично) на Карреру. Но итальянца давно нет в команде — только вот и при Кононове Ханни не стал по-настоящему важным для «Спартака» сотрудником.

«Я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время при Каррере. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…

Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял. Если у тебя есть мастерство, и ты работаешь — добьешься успеха, — говорил Ханни в интервью Sport24 сразу после прихода Кононова.

Больше того — Ханни восторгался новым стилем «Спартака». И снова критиковал Карреру.

«Я скучал по футболу, в который сейчас играет “Спартак”. При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле».

То есть, Ханни сам уверял: вот теперь, с Кононовым, в «Спартаке» все чудесно. Но даже в такой, стилистически подходящей ему команде, Софьян все равно не стал хедлайнером атак. Кажется, иногда проблемы все же надо искать в себе. А не в тренере.

  • У Ханни в «Спартаке» 38 матчей, 6 голов и 4 ассиста. Из них в еврокубках — 7 матчей, 1 гол и 0 ассистов. Вот такая статистика.
  • «Спартак» купил Ханни полтора года назад — в январе 2018-го у «Андерлехта». Красно-белые выложили за алжирца 8 миллионов евро.
  • Сумма трансфера в «Аль-Гарафу» неизвестна. Но официальный ценник Ханни — 6 миллионов евро. Судя по выступлениям «Спартак» — столько Софьян и стоит. Ни больше, ни меньше.
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