«Софьян хотел получать больше игровой практики». «Спартак» продал Ханни в Катар
Теперь алжирец будет работать в «Аль-Гарафе».
Теперь алжирец будет работать в «Аль-Гарафе».
Алжирский полузащитник Софьян Ханни попал в заявку на матч первого тура против «Сочи». Но просидел на скамейке запасных. А сегодня «Спартак» выпустил официальное заявление, из которого вы поймете: Ханни больше за десятикратных чемпионов России играть не будет.
«Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни. 28-летний алжирец подписал контракт с катарским клубом. Ханни выступал за
Естественно, комментарий генерального директора Томаса Цорна тоже появился. Это классика.
«Переход Ханни в катарский клуб “Аль-Гарафа” — обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы — разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов. Рады, что этот переход удовлетворил потребности обеих сторон. Остается пожелать Ханни успехов на новом месте».
В общем, успехов «Спартак» пожелал Ханни дважды. Но
Ханни в «Спартаке» порой выдавал очень крутые перфомансы — эффектные голы, креативные идеи, топовая техника. Но все это было категорически нестабильно и хаотично. Сам Софьян жаловался (в том числе публично) на Карреру. Но итальянца давно нет в команде — только вот и при Кононове Ханни не стал
«Я не скрывал и не скрываю, что меня не устраивало мое игровое время при Каррере. Хотелось играть больше. И я чувствовал, что принесу команде пользу. Конечно, я был огорчен. Это был не лучший период в моей карьере. Во всех своих предыдущих командах я постоянно играл. Был основным игроком без вариантов. А тут…
Я не ною и не жалуюсь — я был сильным и пережил эту ситуацию. Надеюсь, стал сильнее — прежде всего психологически. Сейчас я вкалываю на все 200, чтобы новый тренер мне доверял. Если у тебя есть мастерство, и ты работаешь — добьешься успеха, — говорил Ханни в интервью Sport24 сразу после прихода Кононова.
Больше того — Ханни восторгался новым стилем «Спартака». И снова критиковал Карреру.
«Я скучал по футболу, в который сейчас играет “Спартак”. При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле».
То есть, Ханни сам уверял: вот теперь, с Кононовым, в «Спартаке» все чудесно. Но даже в такой, стилистически подходящей ему команде, Софьян все равно не стал хедлайнером атак. Кажется, иногда проблемы все же надо искать в себе. А не в тренере.