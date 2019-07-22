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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдума рассмотрит возвращение пива на стадионы

В Госдуму внесен законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

Инициативу внесли депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Согласно инициативе, пиво будет продаваться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива разрешена не будет.

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Лебедев ранее высказывался в пользу возвращения пива на российские стадионы. По мнению депутата, такое решение позволит привлечь в спорт новых спонсоров и позитивно сказаться на его развитии. «Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен», — заявлял парламентарий.

В сентябре 2018-го в пользу снятия запрета на продажу пива выступил министр спорта России Павел Колобков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира в России в 2018-м пиво вернулось на стадионы в рамках исключения.

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