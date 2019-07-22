Госдума рассмотрит возвращение пива на стадионы

Источник: РИА "Новости"

Инициативу внесли депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Согласно инициативе, пиво будет продаваться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива разрешена не будет.

Лебедев ранее высказывался в пользу возвращения пива на российские стадионы. По мнению депутата, такое решение позволит привлечь в спорт новых спонсоров и позитивно сказаться на его развитии. «Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен», — заявлял парламентарий.

В сентябре 2018-го в пользу снятия запрета на продажу пива выступил министр спорта России Павел Колобков.