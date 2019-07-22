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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арбитр должен был удалить Бакаева». Александр Егоров — о судействе во втором туре РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС рассказал на пресс-конференции о спорных моментах в матчах 2-го тура чемпионата России, обращении «Ростова», а также о ситуации с отстраненными арбитрами.

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Источник: Спорт-Экспресс

— В публичном пространстве появилось обращение от «Ростова» в мой адрес. Клуб сообщил, что уже обращался, и я не ответил. Это не соответствует действительности, — заявил Александр Егоров. — После игры «Ростова» со «Спартаком», когда судил Безбородов, клуб выложил на сайте несколько моментов. Тогда я разговаривал и с главным тренером, и с одним из руководителей клуба. Диалог состоялся. Ответ я дал. Сейчас от «Ростова» пришло официальное письмо в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Мы эти материалы передадим в экспертную комиссию, потом я дам ответ таким же письмом.

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— Мы не узнаем, какая оценка у Левникова за матч?

— Я их никогда не называю. Ему поставили оценку, пришло письмо, которое мы обязаны направить в экспертно-судейскую комиссию. Она может исправить эту оценку в сторону увеличения, либо снизить ее.

— «Ростов» требует отстранить Левникова.

— Понимаю, что все сейчас взвинчены, но есть дисциплинарный кодекс. Мы даже не знаем, какую оценку даст экспертная комиссия.

— Заслужил ли Бакаев на 86-й минуте вторую желтую карточку?

— Мое мнение — арбитр должен был показать желтую карточку. А так как она была бы второй, Бакаева следовало удалить.

— Что скажете о падении Норманна в штрафной «Спартака» на 13-й минуте?

— Арбитр абсолютно правильно поступил, не назначив пенальти. У Норманна ножки слабые были, очень часто падал.

— На 25-й минуте после падения Бакаева была назначен пенальти в ворота «Ростова». Справедливо?

— Мое мнение — пенальти назначен абсолютно правильно.

— На 41-й минуте Зобнин сыграл рукой…

— Он же играл за пределами штрафной, это четко видно по повторам.

— Когда вернется к работе отстраненный Владимир Москалев?

— Нужно, чтобы прошло чуть-чуть времени, пока об этом речи не идет.

— Отстранение Москалева как-то скажется на его назначении на международные матчи?

— Это назначения УЕФА, съездить и сменить обстановку для арбитра — хорошо. Москалев и дальше может получать назначения. Сейчас успокоится, проанализирует, и все будет нормально.

— Сохраняется ли на период отстранения зарплата судьям?

— С арбитрами заключают контракт на спортивный сезон. В течение этого сезона у главных арбитров и их помощников зарплата 30 тысяч рублей. Для того чтобы кто-то перестал получать эти деньги, должно быть решение бюро исполкома РФС.

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— Как оцениваете работу системы ВАР на матче «Динамо» — «Рубин»?

— Сложно оценить, она ведь даже не применялась.

— Почему был выбран именно этот матч?

— В первую очередь, из-за логистики, так как игра проходила в Москве.

— На старте чемпионата возникает много вопросов по работе арбитров в матчах «Спартака». У вас нет желания назначить видеоарбитров на игры этой команды?

— Если будет такая техническая возможность, почему бы нет.

— Сколько платят видеоарбитрам?

— Точно не скажу, оплата, естественно, предусмотрена. Но пока вопросы утрясаются.

— Если арбитр отстранен от судейства, но он лицензирован для работы ВАР, он не сможет выполнять эти функции?

— Когда арбитр получает отрицательную оценку, следующий тур судить не может. Но может отработать в ФНЛ, быть ВАР. Его никто никуда не выгоняет. Мы просто даем человеку время успокоиться.

— Бранислав Иванович говорил, что не понимает, почему после назначения пенальти в пользу «Зенита» судья не удалил игрока «Сочи». Что ответите?

— Не понимаю, за что должна быть красная карточка. Если бы игрок повис на Азмуне — это красная. Здесь он пытался сыграть в мяч, его нельзя наказывать удалением.

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