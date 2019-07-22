ВАР на всех матчах? Только весной — сначала нужно создать ВАР-центр

Источник: Спорт-Экспресс

Первый матч прошел идеально

На матче 2-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Рубином» (0:1) в воскресенье произошло историческое событие — впервые в режиме онлайн на матче использовалась система ВАР. В качестве видеоарбитра (ВАР) выступил Василий Казарцев, а его ассистента (АВАР) — Михаил Вилков. Главному арбитру Виталию Мешкову бегать к монитору, не пришлось. В РФС говорят, что это — идеальная ситуация использования ВАР в современных условиях.

— Самый идеальный случай — когда ВАР на матче работает, но игра не останавливается для просмотра видео, — рассказал Леонид Калошин. — Это означает, что судья принимает абсолютно верные решения без консультаций с ВАР. Вчера не было сбоев ни в одной из областей, относящихся к проекту ВАР. Далее будем набирать объем.

Вообще процент брака в десяти матчах с использованием ВАР в России на данный момент равен нулю. То есть придраться хотя бы к одному из решений арбитров нельзя.

— Таких моментов не было, но они обязательно будут в будущем, я в этой ситуации не идеалист, — признался Калошин.

— Почему вчера не было долгих остановок? Потому что видеоассистенты работали быстро, им не требовалось дополнительно времени, — продолжил он. — Могу сказать, что по ходу игры чисто визуально была одна сложная ситуация. Тем не менее, процесс проверки проходил достаточно быстро, потому что альтернативная камера этот момент показывала четко. Это был один из эпизодов в штрафной площади.

…Единственная претензия к внедрению ВАР в России — время. Президент РПЛ Сергей Прядкин публично обещал, что видеоповторы введут с первого тура чемпионата России. Однако этого не произошло: в первом туре ВАР работали в режиме офлайн, как и на многих матчах в прошлом сезоне. Во втором систему запустили, но только на одной игре.

— Выбор был произведен в пользу качества, — прокомментировал Калошин столь долгие переговоры о внедрении ВАР в России. — Есть вещи, которые находятся в процессе переговоров, и они всегда остаются внутри. И сейчас я не хотел бы их открывать. В конце концов, принято окончательное решение: сам РФС взял на себя роль генерального подрядчика. С моей точки зрения, если опираться на опыт других стран, это правильно.

ВАР-центр

Летом и осенью больших изменений в системе функционирования ВАР в чемпионате России не предвидится. В каждом туре будет от одного до трех матчей, на которых будут работать видеоассистенты. В 3-м туре такая игра, вероятнее всего, будет одна. Логично подумать, что это станет встреча ЦСКА и «Локомотива», однако в РФС официально это подтвердить не могут.

— Информация о матчах с ВАР будет появляться во вторник, когда происходят назначения арбитров. В целом, это прерогатива РФС, но у нас есть рекомендация от ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. «СЭ»): для начала проводить по одной игре. Вы же понимаете, что мы отправляем отчет об использовании в ИФАБ, консультируемся с ним. Исключать того, что будет больше матчей, я не могу, но мы прислушиваемся к рекомендациям. Таким образом, матч 3-го тура, в котором будет использоваться ВАР, мы узнаем во вторник, — сообщил Калошин.

Во всех матчах чемпионата России ВАР будет использоваться, только когда откроют специализированный ВАР-центр. Он будет находиться в Москве, но конкретная площадка еще не утверждена. Сейчас идет подготовка. Строительство, по ожиданиям РФС, начнется в августе, а уже к следующему календарному году его должны открыть. Соответственно, полноценное использование ВАР на всех матчах чемпионата России планируется со старта второй части сезона весной 2020 года.

Сроки — довольно сжатые, и на данный момент вызывают большие вопросы. Особенно на фоне предыдущих заявлений о внедрении технологий в РПЛ.

— Первоначальная работа по возведению ВАР-центра уже начата. Надеемся, что весь комплекс работ запустится с августа, и у нас будет приблизительно полгода, чтобы построить центр и протестировать его, — объяснил Калошин. — По поводу стоимости не буду говорить. У нас стоит комплексная задача ввести ВАР, и строительство центра — один из блоков этой задачи. Все будет проходить под эгидой РФС.

ВАР — без права на ошибку

На данный момент РФС использует мобильные пункты ВАР — специально оборудованные микроавтобусы, которые находятся на территории стадионов.

— На одном матче у нас работают два видеоассистента, — сказал Калошин. — Один выполняет функции ВАР, второй — АВАР. То есть на каждую игру требуется шесть арбитров, включая бригаду, работающую на поле.

Пока что инструктор судей ВАР сам сидит в микроавтобусах, контролируя работу судей.

— ВАР — это очень нервная работа, — пояснил Калошин. — Понятно, что ответственность вроде бы на главном арбитре. Но есть тонкие ситуации, где главному приходится полностью доверять своему ассистенту. Например, было нарушение в штрафной площади или за ее пределами? В таком случае арбитр не идет смотреть монитор.

— Все зависит от характера человека, — добавил он. — Кто-то сильнее переживает, кто-то нет. В чем больше нервяк видеоассистента: если главный что-то не увидел, не добежав до места момента, после игры он скажет: да, я допустил ошибку, но только из-за того, что физически не мог этого увидеть. Такие ошибки объяснимы с профессиональной точки зрения. Но когда сидишь перед монитором и ошибаешься, оправданий быть не может. Если говорим о «черно-белых» ситуациях, где дискуссии быть не может, права на ошибку у ВАР нет.

Интересно, что гонорары судьям ВАР на данный момент еще не утверждены. Как известно, главный арбитр матча РПЛ помимо фиксированной зарплаты (30 тысяч рублей в месяц) получает за игру гонорар — 115 тысяч.

— Не могу пока огласить суммы, — говорит Калошин. — Этот вопрос находится в стадии проработки. Как только он будет утвержден, я вам обязательно скажу. Суммы берутся не с потолка, идет сравнение с тем, сколько люди получают в других странах. Не волнуйтесь, все арбитры свой гонорар получат.

В РФС не исключают, что когда ВАР окончательно внедрят, будет практиковаться публикация переговоров арбитров на отдельных матчах чемпионата России. Подобное, напомним, сделала ла лига после матча «Барселона» — «Реал» в ноябре прошлого года.