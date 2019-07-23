«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая
Московский «Спартак» близок к приобретению полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Об этом сообщает голландский De Telegraaf.
Московский «Спартак» близок к приобретению полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Об этом сообщает голландский De Telegraaf.
«Спартак» согласовал условия сделки с ПСВ.
В случае успешных переговоров, трансфер обойдется москвичам в 15 миллионов евро.
22 июля сообщалось, что «Спартак» заинтересован в аренде форварда донецкого «Шахтера» Оларенваджи Кайоде. Нигериец ранее принадлежал «Манчестер Сити» и имеет в своем активе четыре матча в составе сборной.
Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Голландии. На его счету 42 забитых мяча в 114 матчах за клуб. Также в активе 24-летнего игрока девять матчей и четыре гола в составе сборной Уругвая.