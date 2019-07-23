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12:43 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» отделил фанатов «Зенита» тремя секторами на трибуне из-за отсутствия ограждений

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Болельщики «Зенита» во время матча чемпионата России по футболу против «Сочи» были отделены тремя пустыми секторами из-за отсутствия ограждений на гостевой трибуне стадиона «Фишт». Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в рамках второго тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. На матче присутствовало 35 102 человека. Во вторник телеграм-канал «ЭкСпорт» обратил внимание на то, что три трибуны были закрыты для посещения, несмотря на высокий спрос среди болельщиков на данный матч. «Фишт» вмещает 44287 человек.

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«Клуб принял такое решение из-за мер безопасности, так как, согласно регламенту, на гостевом секторе должны стоять ограждения, а на “Фиште” их нет, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам. Стадион будет ставить такие ограждения, но для этого понадобиться время», — сказал Рубашко.

На «Фиште» проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

После двух матчей «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с шестью очками, «Сочи» идет последним, не имея в активе набранных очков. В следующем туре 27 июля «Сочи» проведет гостевую встречу против «Краснодара», днем позже клуб из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Оренбурга».

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(, )88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′45′
19Игорь Смольников
45′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты8
5Удары (всего)15
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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