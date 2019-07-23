ФК «Сочи» отделил фанатов «Зенита» тремя секторами на трибуне из-за отсутствия ограждений

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в рамках второго тура Российской премьер-лиги в гостях обыграл «Сочи» со счетом 2:0. На матче присутствовало 35 102 человека. Во вторник телеграм-канал «ЭкСпорт» обратил внимание на то, что три трибуны были закрыты для посещения, несмотря на высокий спрос среди болельщиков на данный матч. «Фишт» вмещает 44287 человек.

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«Клуб принял такое решение из-за мер безопасности, так как, согласно регламенту, на гостевом секторе должны стоять ограждения, а на “Фиште” их нет, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам. Стадион будет ставить такие ограждения, но для этого понадобиться время», — сказал Рубашко.

На «Фиште» проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).