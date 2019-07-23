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12:46 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» считает, что обеспечение безопасности на игре со «Спартаком» было в рамках правил

ТАСС, 23 июля. Обеспечение безопасности на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» проходило в рамках нормативно-правовых актов России. Об этом говорится в заявлении «Ростова», которое приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Ростов» — «Спартак» (2:2) состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента.

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«Футбольный клуб “Ростов” не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур, насколько мы знаем, сейчас Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией, — говорится в заявлении. — В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона вели себя корректно и доброжелательно, матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности, зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями».

Также «Ростов» призвал болельщиков вести себя корректно во избежание конфликтов. «Клуб подчеркивает, что у болельщиков “Ростова” и “Спартака” хорошие отношения, “Ростов” всегда рад приезду болельщиков гостевых команд, — говорится в заявлении. — На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее — абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты, мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(, )23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(, )90+1′
Георгий Джикия66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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