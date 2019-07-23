«Ростов» считает, что обеспечение безопасности на игре со «Спартаком» было в рамках правил

Источник: РИА "Новости"

Матч «Ростов» — «Спартак» (2:2) состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента.

«Футбольный клуб “Ростов” не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур, насколько мы знаем, сейчас Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией, — говорится в заявлении. — В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона вели себя корректно и доброжелательно, матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности, зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями».