Решение об отстранении Левникова будет приниматься без главы судейского комитета РФС

Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура чемпионата России сезона-2019/20 между «Ростовом» и «Спартаком» прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2). После игры «Ростов» обратился к главе судейства и инспектирования РФС Александр Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы главного арбитра матча Кирилла Левникова. В понедельник Егоров сообщил журналистам, что примет решение по Левникову после заседания экспертной комиссии.

«Я не буду принимать участия в заседании экспертной комиссии. Сначала секретарь комиссии раздаст все документы членам комиссии, они их проанализируют и сделают выводы по ним, отправят свои решения секретарю обратно. Затем секретарь вынесет общее решение и отправит его в “Ростов”», — сказал Левников.

Ранее был отстранен от работы Владимир Москалев, обслуживавший матч первого тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

После двух матчей «Спартак» занимает пятое место, имея в активе четыре очка, «Ростов» расположился на две строчки выше с таким же количеством очков. В следующем туре 27 июля «Спартак» в гостях сыграет с «Тамбовом», а днем позже «Ростов» проведет гостевую встречу против тульского «Арсенала».

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