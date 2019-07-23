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13:55 (мск), источник: ТАСС

Решение об отстранении Левникова будет приниматься без главы судейского комитета РФС

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и глава экспертной комиссии РФС Николай Левников не примет участия в заседании экспертной комиссии по оцениванию работы его сына Кирилла на матче «Ростов» — «Спартак». Об этом Левников заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура чемпионата России сезона-2019/20 между «Ростовом» и «Спартаком» прошел 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился вничью (2:2). После игры «Ростов» обратился к главе судейства и инспектирования РФС Александр Егорову и президенту РФС Александру Дюкову с просьбой отстранить от работы главного арбитра матча Кирилла Левникова. В понедельник Егоров сообщил журналистам, что примет решение по Левникову после заседания экспертной комиссии.

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«Я не буду принимать участия в заседании экспертной комиссии. Сначала секретарь комиссии раздаст все документы членам комиссии, они их проанализируют и сделают выводы по ним, отправят свои решения секретарю обратно. Затем секретарь вынесет общее решение и отправит его в “Ростов”», — сказал Левников.

Ранее был отстранен от работы Владимир Москалев, обслуживавший матч первого тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

После двух матчей «Спартак» занимает пятое место, имея в активе четыре очка, «Ростов» расположился на две строчки выше с таким же количеством очков. В следующем туре 27 июля «Спартак» в гостях сыграет с «Тамбовом», а днем позже «Ростов» проведет гостевую встречу против тульского «Арсенала».

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Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(, )23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(, )90+1′
Георгий Джикия66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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