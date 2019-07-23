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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» остался без футболиста сборной Уругвая

Полузащитник ПСВ и сборной Уругвая Гастон Перейро не перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

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Сделка по переходу 24-летнего хавбека не состоится. Ранее голландский De Telegraaf утверждал, что стороны согласовали трансфер Перейро за 15 миллионов евро. Однако отмечалось, что москвичам предстояло договориться с агентом игрока.

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Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Голландии. На его счету 42 забитых мяча в 114 матчах за клуб. Также в активе 24-летнего игрока девять матчей и четыре гола в составе сборной Уругвая.

15 июля стало известно, что бразильский «Интернасионал» отказался продать хавбека Родриго Доурадо в «Спартак». Об интересе москвичей к кандидатуре игрока было известно с мая 2018-го.

В нынешнее трансферное окно «Спартак» покинули три полузащитника. Алжирский хавбек Софьян Ханни перешел в катарский «Аль-Гарафа», россиянин Денис Глушаков подписал контракт с грозненским Ахматом, а его соотечественник Артем Тимофеев проведет сезон-2018/2019 в «Крыльях Советов» на правах аренды.

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