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15:59 (мск), источник: ТАСС

Гацкан подписал контракт с ФК «Крылья Советов»

ТАСС, 23 июля. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на официальном сайте объявил о переходе бывшего капитана «Ростова» Александра Гацкана.

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Контракт с 35-летним молдавским полузащитником рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. В самарском клубе Гацкан будет выступать по восьмым номером.

Во время загрузки произошла ошибка.

За ростовский клуб Гацкан выступал с 2008 по 2019 год и на протяжении нескольких лет был его капитаном. В составе клуба Гацкан провел 315 матчей, забив 24 мяча и отдав 26 результативных передач, стал обладателем Кубка России в 2014 году. До этого полузащитник выступал за казанский «Рубин».

Гацкан трижды признавался футболистом года в Молдавии (2013, 2015, 2016).

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