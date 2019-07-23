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18:49 (мск), источник: ТАСС

Все матчи третьего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

ТАСС, 23 июля. Все матчи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших в Хабаровске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба РПЛ.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли.

«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия — при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь. Все матчи третьего тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении.

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В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и п. «в» ч. 2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Следствие также проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по лагерю «Холдоми», будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. При этом министр потребовал в срочном порядке провести внеплановые проверки всех детских лагерей и баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

Матчи третьего тура чемпионата России пройдут 26—29 июля.

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