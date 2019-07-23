Все матчи третьего тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания
ТАСС, 23 июля. Все матчи третьего тура Российской
ТАСС, 23 июля. Все матчи третьего тура Российской
Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли.
«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия — при пожаре погибли дети. Российская
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и п. «в» ч. 2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Следствие также проверит должностных лиц
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших
Матчи третьего тура чемпионата России пройдут