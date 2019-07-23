Дополнительные меры безопасности будут применены на матче РПЛ «Тамбов» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 27 июля в Саранске. Основной ареной «Тамбова» в дебютном сезоне в РПЛ будет стадион «Мордовия-Арена» в Саранске, а резервной — «Арена-Химки». Завершение реконструкции тамбовского стадиона «Спартак», на котором команда выступала в прошлом сезоне, запланировано на осень 2019 года.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 3, 27.07.2019, 16:30 Тамбов - Спартак -

«Некоторые меры безопасности мы проговорили на совещании. Дополнительно к нам едет комиссия из РФС [Российского футбольного союза], перед матчем будет совещание с сотрудниками “Мордовия-Арены”, нашими службами безопасности и по работе с болельщиками, будут приняты дополнительные меры безопасности», — заявила Коновалова.