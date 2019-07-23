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19:42 (мск), источник: ТАСС

Дополнительные меры безопасности будут применены на матче РПЛ «Тамбов» — «Спартак»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и московским «Спартаком» пройдет с обеспечением дополнительных мер безопасности. Об этом ТАСС во вторник по телефону заявила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 27 июля в Саранске. Основной ареной «Тамбова» в дебютном сезоне в РПЛ будет стадион «Мордовия-Арена» в Саранске, а резервной — «Арена-Химки». Завершение реконструкции тамбовского стадиона «Спартак», на котором команда выступала в прошлом сезоне, запланировано на осень 2019 года.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 27.07.2019, 16:30

Тамбов-Спартак-

«Некоторые меры безопасности мы проговорили на совещании. Дополнительно к нам едет комиссия из РФС [Российского футбольного союза], перед матчем будет совещание с сотрудниками “Мордовия-Арены”, нашими службами безопасности и по работе с болельщиками, будут приняты дополнительные меры безопасности», — заявила Коновалова.

После матча второго тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля, болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. Позднее стало известно, что лига продолжит изучение инцидента.

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