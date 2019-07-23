VAR в третьем туре чемпионата России будет использоваться на матче ЦСКА — «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 28 июля на «ВЭБ-Арене». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступит Алексей Сухой (Люберцы). Это будет единственный матч тура с использованием видеоассистента.

VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1). Арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи.

Третий тур стартует 26 июля матчем между «Динамо» и екатеринбургским «Уралом», который рассудит Павел Кукуян из Сочи. На матч 27 июля между «Уфой» и самарскими «Крыльями Советов» назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), также в субботу пройдет матч «Тамбов» — «Спартак», который обслужит Михаил Вилков (Нижний Новгород), и встреча «Краснодар» — «Сочи», судьей назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

28 июля Сергей Карасев (Москва) обслужит встречу «Оренбург» — «Зенит», Алексей Матюнин (Москва) — «Арсенал» — «Ростов», Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) — «Рубин» — «Ахмат».