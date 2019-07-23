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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Сент-Этьена» Реми Кабелла, утверждает But Football Club.

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Источник: AFP 2019

По данным источника, российский клуб готов заплатить за футболиста более € 10 млн. Самому игроку «Краснодар» предложил трёхлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год. Эта зарплата в два раза превышает его нынешний оклад. Кабелла попросил «Сент-Этьен» отпустить его в «Краснодар», но руководство французского клуба пока не дало ему ответа.

Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 34 матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти), отдал четыре результативные передачи, а также получил пять жёлтых и одну красную карточки.

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