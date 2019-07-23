«Краснодар» готов заплатить более € 10 млн за хавбека «Сент-Этьенна» Кабелла

По данным источника, российский клуб готов заплатить за футболиста более € 10 млн. Самому игроку «Краснодар» предложил трёхлетний контракт с зарплатой в € 3 млн в год. Эта зарплата в два раза превышает его нынешний оклад. Кабелла попросил «Сент-Этьен» отпустить его в «Краснодар», но руководство французского клуба пока не дало ему ответа.