Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение в матче с «Сочи»

В ходе матча, который прошел 12 июля, «Спартак» превысил количество футболистов старше 21 года на поле, нарушив дисциплинарный регламент РФС. Также было принято решение условно оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей с испытательным сроком до окончания сезона. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды.