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23:09 (мск), источник: ТАСС

Молодежной команде «Спартака» присудили техническое поражение в матче с «Сочи»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение присудить техническое поражение со счетом 0:3 московскому «Спартаку» в матче против «Сочи» в рамках первого тура молодежного первенства. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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В ходе матча, который прошел 12 июля, «Спартак» превысил количество футболистов старше 21 года на поле, нарушив дисциплинарный регламент РФС. Также было принято решение условно оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей с испытательным сроком до окончания сезона. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды.

Также КДК РФС принял решение оштрафовать раменский клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сатурн» на 25 тыс. рублей за неподобающее поведение игроков команды. Во встрече зоны «Центр» против столичного «Арарата» три игрока «Сатурна» получили красные карточки. Также «Сатурн» был оштрафован на 15 тыс. рублей за массовое появление на поле посторонних лиц.

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