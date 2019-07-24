РПЛ подтвердила проведение матча «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик»

Ранее стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Игра с «Зенитом», которая пройдет 28 июля, станет для «Оренбурга» первой домашней в сезоне-2019/20.
«Матч “Оренбург” — “Зенит” состоится на стадионе “Газовик”», — сказал Пышкин. На вопрос о том, значит ли это, что команда сможет проводить остальные домашние встречи на своей арене, представитель РПЛ не стал давать комментариев.
На старте чемпионата России «Оренбург» проиграл в гостях «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе «Зенита» две победы — над «Тамбовом» дома (2:1) и в гостях над «Сочи» (2:0).