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14:41 (мск), источник: ТАСС

РПЛ подтвердила проведение матча «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Игра с «Зенитом», которая пройдет 28 июля, станет для «Оренбурга» первой домашней в сезоне-2019/20.

«Матч “Оренбург” — “Зенит” состоится на стадионе “Газовик”», — сказал Пышкин. На вопрос о том, значит ли это, что команда сможет проводить остальные домашние встречи на своей арене, представитель РПЛ не стал давать комментариев.

На старте чемпионата России «Оренбург» проиграл в гостях «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе «Зенита» две победы — над «Тамбовом» дома (2:1) и в гостях над «Сочи» (2:0).

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