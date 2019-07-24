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14:53 (мск), источник: ТАСС

Президент «Оренбурга» уверен, что все домашние игры РПЛ клуб проведет на своем стадионе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев на 100% уверен в том, что команда проведет все домашние игры чемпионата России в сезоне-2019/20 на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Об этом в среду он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. 24 июля спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин заявил, что матч третьего тура чемпионата страны «Оренбург», соперником которого будет «Зенит», проведет на своей арене. При этом представитель лиги не стал говорить о том, что команда проведет все 15 домашних игр турнира на своей арене.

«Со стороны премьер-лиги есть ряд замечаний, которые мы должны устранить, — сказал Кияев. — Одно из самых главных — освещение на любой точке поля должно быть 1400 люкс. Сейчас мы работаем над этим вопросом, устраняем замечания. Думаю, после этого получим разрешение от РПЛ на проведение домашних матчей на стадионе “Газовик”».

«На 100% уверены в том, что все закончим, сейчас выполнено более 50% работ, — отметил президент “Оренбурга”. — Была небольшая задержка по поступлению светильников. Как только они поступают, мы с колес монтируем. Так что, думаю, все успеем».

На старте чемпионата России «Оренбург» проиграл в гостях «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. Встреча «Оренбург» — «Зенит» пройдет 28 июля.

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