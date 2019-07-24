Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Текстильщик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
15:37 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит инцидент с болельщиками на матче «Ростов» — «Спартак» 2 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании во вторник не рассматривал инцидент с болельщиками, произошедший после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак», этот вопрос будет обсуждаться 2 августа. Об этом ТАСС сообщил представитель союза.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание, посвященное матчу чемпионата России между «Ростовом» и московским «Спартаком» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля.

Читайте также
Болельщик «Спартака» едва не устроил пожар на «Ростов Арене» (видео)

После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. В совещании приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, Российской премьер-лиги, «Спартака» и «Ростова».

«Ситуация с болельщиками на матче “Ростов” — “Спартак” вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата, — сообщил представитель организации. — РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками “Спартака”, состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Реал» - «Арсенал»: шедевр Ляказетта, возвращение Бэйла
Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей лени
Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Месси дисквалифицирован
Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева
Панарин: В детстве за гол давали рубль, копил их среди спичек
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь