КДК РФС рассмотрит инцидент с болельщиками на матче «Ростов» — «Спартак» 2 августа

Источник: РИА "Новости"

Во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание, посвященное матчу чемпионата России между «Ростовом» и московским «Спартаком» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля.

После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. В совещании приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, Российской премьер-лиги, «Спартака» и «Ростова».