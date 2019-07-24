КДК РФС рассмотрит инцидент с болельщиками на матче «Ростов» — «Спартак» 2 августа
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/.
Во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание, посвященное матчу чемпионата России между «Ростовом» и московским «Спартаком» (2:2), который состоялся на «Ростов-Арене» 20 июля.
После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. «Спартак» осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. В совещании приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, Российской
«Ситуация с болельщиками на матче “Ростов” — “Спартак” вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата, — сообщил представитель организации. — РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками “Спартака”, состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча».
|Валерий Карпин
|Олег Кононов
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)
|23′
|де Соуза Луиз Адриану
|26′
|Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)
|90+1′
|Георгий Джикия(Фернанду)
|66′
|30
|Сергей Песьяков
|98
|Александр Максименко
|34
|Алексей Козлов
|6
|Айртон
|28
|Евгений Чернов
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Георгий Джикия
|78
|Дмитрий Чистяков
|11
|Фернанду
88′
|14
|Элдор Шомуродов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|7
|Роман Еременко
64′
|7
|Аяз Гулиев
|17
|Матиас Норманн
|47
|Роман Зобнин
|11
|Алексей Ионов
87′
|38
|Андрей Ещенко
16′
|84
|Александр Гацкан
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
57′
|10
|Зелимхан Бакаев
85′87′
|23
|Александр Зуев
60′
|88
|Александр Ташаев
|8
|Ивелин Попов
80′
|19
|Эсекиэль Понсе
67′
|26
|Александр Саплинов
|37
|Георгий Мелкадзе
73′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)