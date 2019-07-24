«Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой

Источник: РИА "Новости"

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.

Читайте также Футболист Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды

Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. За полгода до истечения соглашения у форварда будет возможность вести переговоры с другими клубами.

«Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени, — сказал Медведев. — В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров».

В стартовавшем 12 июля чемпионате России «Зенит» одержал две победы в двух турах. Дзюба принял участие в обеих встречах; в матче с «Тамбовом» он отметился голом, а в игре с «Сочи» — результативной передачей. В третьем туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 28 июля, начало — 14:00 мск.

Смотрите также: «Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»