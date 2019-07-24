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16:50 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Зенит»: Переход Васютина создаст хорошую конкуренцию среди вратарей

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Голкипер Александр Васютин, летом перешедший из норвежского клуба «Сарпсборг 08» в санкт-петербургский «Зенит», усилит конкуренцию во вратарской линии команды. Такое мнение ТАСС высказал в среду генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Васютин является воспитанником петербургского клуба. Он вернулся в родную команду 23 июля, подписав контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Помимо 24-летнего голкипера на место основного вратаря «Зенита» претендуют 27-летний Андрей Лунев и 32-летний Михаил Кержаков.

«Всегда приятно, когда даже через города и веси воспитанники возвращаются, чтобы быть в составе основной команды, — сказал Медведев. — Он будет одним из трех вратарей. Как уже сказал [главный тренер] Сергей Богданович Семак, наш “номер один” — это Андрей Лунев, а за место второго вратаря будут бороться опытный Михаил Кержаков и молодой Александр Васютин. Думаю, это создаст хорошую конкуренцию во вратарской линии — вообще, я уверен, что конкуренция — это главный двигатель прогресса в спорте».

«Любой может стать “первым номером”, — отметил гендиректор “Зенита”, отвечая на вопрос о том, по силам ли Васютину выиграть конкуренцию у Лунева за место в воротах. — Но это нужно доказывать не теоретически, а своей игрой и отношением к делу. Васютин молод, у него хорошие перспективы. У нас в клубе один принцип — на поле играют лучшие, он относится и к вратарской линии».

В стартовавшем 12 июля чемпионате России «Зенит» одержал две победы в двух турах. В третьем туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 28 июля, начало — 14:00 мск.

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