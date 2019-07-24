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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

«О любом матче — неудачном, как с «Крыльями Советов», или удачном, как с «Оренбургом», — спортсменам свойственно со временем забывать: какие-то эмоции сохраняются, но в основном ты думаешь уже о следующем поединке.

Сейчас настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с «железнодорожниками». Важно не то, что за спиной, а то, что впереди. Если говорить о «Локомотиве», самый большой плюс этой команды — тот, что долгое время был у нас: опыт и сыгранность. Соперник знает, что делать на поле, может сыграть с двумя нападающими или благодаря присутствию братьев Миранчук варьировать игру на флангах, действовать в быстрых атаках и оказывать давление на оппонентов при стандартах. Нам предстоит непростой матч, а его исход будет больше зависеть не от «Локомотива», а от нас самих, нашего желания. Если все увидят на поле молодую, задорную команду, это нам очень поможет", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 3, 28.07.2019, 19:00

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