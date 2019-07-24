Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»

Сейчас настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с «железнодорожниками». Важно не то, что за спиной, а то, что впереди. Если говорить о «Локомотиве», самый большой плюс этой команды — тот, что долгое время был у нас: опыт и сыгранность. Соперник знает, что делать на поле, может сыграть с двумя нападающими или благодаря присутствию братьев Миранчук варьировать игру на флангах, действовать в быстрых атаках и оказывать давление на оппонентов при стандартах. Нам предстоит непростой матч, а его исход будет больше зависеть не от «Локомотива», а от нас самих, нашего желания. Если все увидят на поле молодую, задорную команду, это нам очень поможет", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.