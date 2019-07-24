Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чайка
СКА-Хабаровск
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ
Русенборг
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Ротор
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
Фероникелли
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Армавир
11
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
АИК
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
ХИК
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торино» заинтересовался Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, бордовые заинтересованы в укреплении состава перед стартом в Лиге Европы. Клуб уже сделал предложения по хавбеку Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»). За каждого «Торино» готов заплатить по € 20 млн. Также в сферу интересов туринского клуба входят нападающий Маттео Политано («Интер») и Ригони.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Как сейчас выглядят легендарные актёры 90-х!
Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барсу»
«Тун» перед матчем со «Спартаком» расстался с лучшим бомбардиром
«Спартак-2» одержал вторую победу в чемпионате ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь