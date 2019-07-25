Футболисты «Спартака» посетили могилу Черенкова
Несколько действующих футболистов «Спартака» посетили могилу Федора Черенкова на Троекуровском кладбище в годовщину 60-летия со дня рождения легендарного игрока
Несколько действующих футболистов «Спартака» посетили могилу Федора Черенкова на Троекуровском кладбище в годовщину 60-летия со дня рождения легендарного игрока
На кладбище вместе с главным тренером Олегом Кононовым приехали Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Артем Ребров, Наиль Умяров, Джано Ананидзе и Михаил Игнатов. Также к могиле подъехали ветераны «Спартака», принявшие участие в церемонии, посвященной памяти Черенкова.