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13:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Ювентуса» Демирал может перейти в «Зенит»

ТАСС, 25 июля. Турецкий защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал может перейти в российский «Зенит». Об этом сообщил портал Tuttosport.

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Футболист может покинуть команду после приобретения голландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что на 21-летнего игрока также претендуют итальянские клубы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и английский «Манчестер Юнайтед».

Первую половину прошлого сезона Демирал провел в турецком «Аланьяспоре». В начале этого года «Ювентус» приобрел права на игрока у итальянского «Сассуоло», подписав пятилетний контакт.

В составе турецкой сборной Демирал провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

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