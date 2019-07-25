СМИ: Футболист «Ювентуса» Демирал может перейти в «Зенит»
ТАСС, 25 июля. Турецкий защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал может перейти в российский «Зенит». Об этом сообщил портал Tuttosport.
ТАСС, 25 июля. Турецкий защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал может перейти в российский «Зенит». Об этом сообщил портал Tuttosport.
Футболист может покинуть команду после приобретения голландского защитника Маттейса де Лигта. Отмечается, что на 21-летнего игрока также претендуют итальянские клубы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и английский «Манчестер Юнайтед».
Первую половину прошлого сезона Демирал провел в турецком «Аланьяспоре». В начале этого года «Ювентус» приобрел права на игрока у итальянского «Сассуоло», подписав пятилетний контакт.
В составе турецкой сборной Демирал провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.