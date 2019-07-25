Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Соглашение с 25-летним камерунским футболистом рассчитано на четыре года. Французское издание L’Equipe сообщило, что сумма трансфера составила €5,5 млн. Ранее состав «Динамо» пополнили польский полузащитник Себастьян Шиманьский, защитники Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк и нападающий Рамиль Шейдаев.

В минувшем сезоне Н’Жи провел за «Марсель» 21 матч, забив три гола и отдав две результативные передачи. Также он выступал за французский «Лион» и английский «Тоттенхэм». За сборную Камеруна нападающий сыграл в 26 матчах, забив семь голов. В 2017 году в составе национальной сборной Н’Жи стал победителем Кубка африканских наций.