В честь Черенкова назвали школу, в которой он учился
Один из корпусов средней школы 384 в Можайском районе Москвы назвали именем легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова.
Один из корпусов средней школы 384 в Можайском районе Москвы назвали именем легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова.
Это решение было принято на управляющем совете образовательного учреждения.
В этой школе, которая раньше имела номер 811, в 60-х — 70-х годах обучался футболист. В четверг, 25 июля исполняется 60 лет со дня рождения Черенкова.