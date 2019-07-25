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15:29 (мск), источник: ТАСС

Открытие мемориала памяти футболиста «Спартака» Федора Черенкова прошло в Кунцеве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Открытие мемориала памяти футболиста московского «Спартака» Федора Черенкова прошло в Кунцеве на территории школы № 384, где учился игрок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет.

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На торжественном открытии присутствовали его бывшие одноклубники — Юрий Гаврилов, Сергей Новиков и Ринат Дасаев, а также президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, дочь игрока Анастасия Черенкова и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Открыли мемориал, установленный в здании школы, которой было присвоено имя футболиста, Анастасия Черенкова и Симонян.

«Федор — святой человек. То, что школа, в которой он учился, участвует в этом — это огромная благодарность. Вечная память великому Федору Черенкову, и пока мы живы, пока мы ходим по этой земле, мы будем благодарны ему за его игру, он был не только великим, но и гением», — заявил Симонян.

Черенков скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494).

В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

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