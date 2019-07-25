Открытие мемориала памяти футболиста «Спартака» Федора Черенкова прошло в Кунцеве

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В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет.

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На торжественном открытии присутствовали его бывшие одноклубники — Юрий Гаврилов, Сергей Новиков и Ринат Дасаев, а также президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, дочь игрока Анастасия Черенкова и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Открыли мемориал, установленный в здании школы, которой было присвоено имя футболиста, Анастасия Черенкова и Симонян.

«Федор — святой человек. То, что школа, в которой он учился, участвует в этом — это огромная благодарность. Вечная память великому Федору Черенкову, и пока мы живы, пока мы ходим по этой земле, мы будем благодарны ему за его игру, он был не только великим, но и гением», — заявил Симонян.

Черенков скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494).