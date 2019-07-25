«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб

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Итальянский клуб отметил, что футболист не продается. По информации Скиры, туринцы ранее отказали «Милану», мадридскому «Атлетико» и английскому «Тоттенхэму».

Демирал присоединился к «Ювентусу» 5 июля. Турок обошелся итальянскому клубу в 18 миллионов евро. Сезон-2018/2019 защитник провел за «Сассуоло». На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе итальянцев.