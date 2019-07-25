РФС подтвердил проведение матча «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик»
ТАСС, 25 июля. Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение матча третьего тура
ТАСС, 25 июля. Российский футбольный союз (РФС) в виде исключения одобрил проведение матча третьего тура
Стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской
«В связи с обращением РПЛ допустить, в виде исключения из статьи 10 (“места проведения матчей чемпионата” — прим. ТАСС) регламента чемпионата России по футболу, стадион “Газовик” к проведению матча третьего тура чемпионата России по футболу между командами “Оренбург” и “Зенит” 28 июля 2019 года», — говорится в заявлении РФС.
При этом «Оренбургу» необходимо обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел до даты проведения указанного матча чемпионата России.
На старте РПЛ «Оренбург» проиграл в гостях «Ростову» и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе «Зенита» две победы — над «Тамбовом» дома (2:1) и в гостях над «Сочи» (2:0).