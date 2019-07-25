РФС подтвердил проведение матча «Оренбург» — «Зенит» на стадионе «Газовик»

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование для проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра с «Зенитом», которая пройдет 28 июля, станет для «Оренбурга» первой домашней в сезоне-2019/20. Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил ТАСС, что лига одобрила проведение матча на домашней арене «Оренбурга».

«В связи с обращением РПЛ допустить, в виде исключения из статьи 10 (“места проведения матчей чемпионата” — прим. ТАСС) регламента чемпионата России по футболу, стадион “Газовик” к проведению матча третьего тура чемпионата России по футболу между командами “Оренбург” и “Зенит” 28 июля 2019 года», — говорится в заявлении РФС.

При этом «Оренбургу» необходимо обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел до даты проведения указанного матча чемпионата России.