РФС поддержал инициативу создания приза имени Черенкова «За верность футболу»

В четверг Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет, он скончался в 2014 году. Он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.