Школа «Спартака» победила футболистов школы № 384 в матче Кубка памяти Федора Черенкова

В четверг в школе № 384 имени Д. К. Корнеева, где был открыт мемориал российскому и советскому футболисту Федору Черенкову, именем которого был назван один из корпусов школы, прошел показательный матч между юношескими командами московского «Спартака» и игроками школы № 384 за переходящий Кубок памяти Федора Черенкова.

По окончании матча два лучших игрока из обеих команд получили книгу журналиста Игоря Рабинера, посвященную Черенкову: у «Спартака» им стал Леонид Васильев, у школы № 384 — Илья Афиногенов.

Кубок организован с целью развития и популяризации детско-юношеского футбола, повышения его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности молодого поколения, а также преемственности лучших традиций советского спорта в формировании здорового образа жизни.