«Краснодар» идет ва-банк? Главные вопросы по трансферной кампании клуба

Источник: РИА "Новости"

Трансферы «Краснодара» в цифрах

Такой масштабной трансферной активности от клуба РПЛ мы не видели уже давно. Каждый раз, когда кажется: вот теперь-то «Краснодар» точно закончил с приобретениями, клуб подписывает очередного новичка. Нечто подобное в прошлом году проделал ЦСКА, но в той истории фигурировали совсем другие цифры. Всю команду, наполненную молодыми, но не раскрученными игроками, «армейцы» собрали за 12 млн евро. «Краснодару» же в такую сумму обошёлся один Кабелла. Возможно, француз стоил даже дороже. В одних источниках пишут о 12 млн, в других — о 13,5.

Итак, трансферная кампания «быков» — это:

— шесть новичков при четырёх потерях (две их них — временные);.

— общая потраченная сумма — 26,4 млн евро, согласно данным transfermarkt. Кроме того, наверняка есть дополнительные расходы на подписные бонусы и выплаты агентам. Общие затраты очень серьёзны;.

— пять новых легионеров (Кабелла, де Вильена, Намли, Кайо, Берг) и один россиянин (Камболов);.

— не забудем о вернувшемся из аренды румынском нападающем Иване — он заявлен на сезон и попадал в запас на игру с «Уфой». Хотя, возможно, снова уедет куда-нибудь этим же летом.

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Вопрос первый. Как клуб будет вписываться в новый лимит «8+17»?

Как мы знаем, в следующем чемпионате в РПЛ начнёт действовать новый лимит на легионеров по формуле «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке на сезон. Очевидно, что клубы уже сейчас, планируя ближайшие трансферы, вынуждены прогнозировать ситуацию с кадрами на ближайшее будущее. А теперь перечислим сегодняшний список легионеров «быков».

1) Спайич, центральный защитник, 26 лет, Сербия. Контракт до 30.06.2023 (здесь и далее — данные transfermarkt).

2) Фьолусон, центральный защитник, 30 лет, Исландия. Контракт до 30.06.2021 .

3) Рамирес, левый защитник, 24 года, Эквадор. Контракт до 30.06.2022 .

4) Кайо, опорный полузащитник, 23 года, Бразилия. Контракт до 30.06.2024 .

5) Де Вильена, центральный полузащитник, 24 года, Нидерланды. Контракт до 30.06.2024 .

6) Ольссон, центральный полузащитник, 24 года, Швеция. Контракт до 30.06.2023 .

7) Намли, атакующий полузащитник, 25 лет, Дания. Контракт до 30.06.2023 .

8) Кабелла, атакующий полузащитник, 29 лет, Франция. Контракт до 30.06.2022 .

9) Классон, атакующий полузащитник, 27 лет, Швеция. Контракт до 30.06.2021 .

10) Вандерсон Масиэл, фланговый нападающий, 24 года, Бразилия. Контракт до 30.06.2022 .

11) Маркус Берг, центральный нападающий, 32 года, Швеция. Контракт до 30.06.2020 .

12) Андрей Иван, фланговый нападающий, 22 года, Румыния. Контракт 30.06.2022.

Самое важное: только у одного иностранца (Берга) контракт истекает перед следующим сезоном. То есть 11 игроков на балансе у «Краснодара» останется. Придётся дополнительно расставаться, временно или навсегда, минимум с тремя. Минимум — потому что всегда могут возникнуть потребности в новом зарубежном футболисте.

Вопрос второй. Где будут играть новички после восстановления Газинского и Классона?

Важно понимать, что все новички «Краснодара» — футболисты средней линии и группы атаки. Сейчас в команде предвидится отличная конкуренция, а когда к концу года восстановятся от повреждений Газинский и Классон, она станет просто зубодробительной. Возможно, даже чрезмерной — за каждую позицию будут спорить по два высококлассных футболиста.

Кто будет играть левым форвардом — Намли (как сейчас), Классон (как прежде) или, возможно, Кабелла (он там тоже умеет)? Кто круче в качестве многофункционального игрока центра поля — де Вильена или Газинский? Найдётся ли место Ольссону? А Кабелле, для которого оптимальное амплуа — это всё-таки центр поля? Будет ли получать хоть какое-то игровое время Кайо? Или уровень Камболова заведомо выше?

Через полгода у «Краснодара» в составе будет без всякого преувеличения по два человека на место. Жёсткая конкуренция может стать как благом (в прошлых сезонах глубины обоймы ощутимо не хватало), так и злом. Неслучайно многие тренеры любят иметь в распоряжении 14−15 высококлассных футболистов и ещё 4−5 — на конкретно сегодняшний день уровнем чуть ниже. Так проще сохранять баланс и атмосферу в коллективе.

Вопрос третий. Кого «Краснодар» планирует продавать в следующие окна?

Само собой, в руководстве «быков» сидят не простачки — они просчитали все риски с лимитом и конкуренцией и перед следующим сезоном будут расставаться с игроками. Важно сделать это с максимальной финансовой выгодой (иначе могут возникнуть проблемы с фэйр-плей) и компенсировать сегодняшние затраты.

Первый кандидат на выход — молодой форвард Иван. Но вряд ли за него можно получить много, от выкупа игрока отказался даже «Рапид», куда он ездил в аренду. Согласно transfermarkt, стоимость Ивана — 1 млн евро.

У Кабелла, самого дорогостоящего приобретения, дальнейший трансферный потенциал ограниченный. Всё-таки французу через год исполнится уже 30. Не факт, что в будущем за него удастся получить хотя бы те же 13−14 млн евро. У Фьолусона трансферный потенциал ещё ниже, он старше и намного ниже уровнем.

Классон стоит никак не меньше 15−20 млн, однако сейчас у шведа тяжелая травма колена, сейчас его цена временно снизилась или даже заморозилась. Нужно смотреть на восстановление и игру после него.

Видимо, искать максимально выгодные варианты придётся для Рамиреса (7,5 млн на transfermarkt) и Вандерсона (11 млн) — за каждого при хорошем сценарии можно выручить порядка 10 млн, а при совсем идеальном, при условии прогресса и достойной игры в еврокубках, даже больше.

Вопрос четвёртый. Мечты о молодёжи в составе пока откладываются?

В прошлом сезоне отлично себя проявляли Сулейманов и Игнатьев, часто выходил весной и Уткин. В новом чемпионате их игровое время может стать меньше — конкуренция в группе атаки повысилась. В первых двух матчах Сулейманов и Игнатьев появлялись на замену в концовках, а это ещё не приехали Берг и Кабелла и не восстановился Классон. Понятно, что есть банальная фраза «сезон длинный — времени хватит на всех, травмы и дисквалификации никто не отменял», однако жизнь у молодых воспитанников клубной структуры явно не станет проще. Стабильное место на поле предвидится разве что у вратаря Сафонова.

Вопрос пятый. Что всё это значит?

Подытожим. Шесть новичков при четырёх потерях (но две из них — временные). Нехарактерные для клуба финансовые затраты. Большое число легионеров. Риски с конкуренций, риски с фэйр-плей. Почему «Краснодар» вдруг так изменился в поведении этим летом?

Кажется, в клубе хотят перейти на следующий этап развития — заявить о себе как о настоящем претенденте на золото. А ещё очень, просто неистово желают попасть в Лигу чемпионов. Это будет очень трудно, ведь на первой же стадии «быкам» попался мощный «Порту».

Поэтому Сергей Галицкий и пытается сделать всё, чтобы усилить команду прямо сейчас, перед решающими матчами, в случае успеха в которых можно гарантированно получить под 20 млн призовых от УЕФА и компенсировать большую часть затрат.