«В некоторых аспектах я впереди Мбаппе». Кто перешел в «Динамо»

Это талантливый игрок с отличной скоростью, хорошим ударом и богатым опытом выступлений за сборную Камеруна. При этом нефутбольные проблемы не дали ему полностью раскрыться ни в Англии, ни во Франции.

Новый Это'О

Пару лет назад Клинтона Нжи считали невероятно перспективным. В 21 год он ворвался в основу «Лиона» и сделал «7+7» в чемпионате Франции. Трио с Фекиром и Ляказеттом было одним из самых результативных в Европе, и каждому из этой связки французские СМИ пророчили гигантское будущее. В 2015-м Нжи даже стал игроком апреля во Франции, с большим отрывом обойдя Толиссо и Фекира.

После таких успехов камерунца Жан-Мишель Ола, президент «Лиона» и искусный переговорщик, стал хвалить Нжи в соцсетях и интервью. «Это прекрасный игрок, новый Это'О», — говорил Ола. Реклама подействовала. Летом того же года после первого серьезного сезона на взрослом уровне футболистом заинтересовалось сразу несколько топовых английских команд. По словам самого игрока, с его агентом контактировали представители «Арсенала» и «Тоттенхэма». «Шпоры» выиграли борьбу за африканца, в августе 2015-го выложив за него 14 миллионов евро. Но, как выяснилось, сделали ошибку — в Лондоне Нжи так и не раскрылся.



Маурисио Покеттино стал вводить Нжи в состав. Однако нападающий принял участие только в семи матчах, причем в стартовом составе вышел лишь раз. Камерунец получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил остаток сезона-2015/16. Впрочем, по мнению британских СМИ, дело не только в травме, но и в характере Нжи, который, грубо говоря, расслабился.

— Клинтон слишком быстро стал звездой, — отмечает обозреватель камерунской газеты Le Jour Давид Ээнгуэ. — Парень переехал из Камеруна во Францию, а затем в столицу Англии. Прошло слишком мало времени. Может быть, он действительно бывает недостаточно сконцентрированным на футболе, хотя на поле может показывать яркие вещи.

Девушки и поддельные права

Следующий сезон Нжи провел в аренде — в «Марселе». Лондонцы рассчитывали, что после года во Франции камерунец сможет вернуть былую форму и продолжить прогрессировать.

Но в новой команде Нжи сел в запас. Форвард проиграл конкуренцию в нападении ветерану Бафетимби Гомису и Реми Кабелла. В 23 матчах Клинтон забил четыре мяча. От него, безусловно, ждали большего. В том числе и в сборной.

Футболист не получил вызов на Кубок конфедераций-2017 из-за плохой дисциплины. Весной 2017-го тогдашний главный тренер сборной Камеруна Хуго Брос отметил, что Нжи — хороший футболист, но на Кубке Африки-2017 играл вполсилы. «Он должен изменить свое отношение к работе, — говорил Брос. — Даже Роналду и Месси всегда выкладываются по полной. Высокое самомнение не поможет ему ни в сборной, ни в «Марселе».

«Марсель», хоть Нжи и не блистал, все-таки подписал с ним полноценный контракт, воспользовавшись опцией выкупа за 7 миллионов евро. И не зря — камерунец заиграл куда сильнее. В первом же матче чемпионата-2017/18 он сделал дубль. Всего же в том сезоне Клинтон забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

Нжи вернулся в сборную. Где попал в скандал.

Перед матчем с Буркина-Фасо в мае 2018 года он сначала на день опоздал на сбор национальной команды. А затем его застали в номере с двумя девушками. Впрочем, на поле Нжи все равно выпустили — он вышел на замену. Камерун проиграл 0:1.

В июле 2018-го «Бентли» форварда остановили в Марселе за превышение скорости, и оказалось, что у игрока поддельные права. На документах, выданных в Великобритании, были две бросающиеся в глаза ошибки. Во-первых, страна рождения Нжи была написана на французский, а не английский манер. Во-вторых, в качестве адреса проживания было указано крупное шоссе, где нет жилых домов.

Во время чемпионата мира-2018, в котором камерунская сборная не участвовала, Нжи запомнился очень самоуверенным высказыванием.

Камерунца спросили, сможет ли он обогнать Кильяна Мбаппе, показавшего в матче с Аргентиной скорость 37 километров в час. Нжи ответил: «Думаю, смогу. Мбаппе, конечно, невероятный талант. Но в некоторых аспектах игры я впереди».

В общем, скучные интервью — это не про новичка «Динамо». Ярких спортсменов любят болельщики, и Нжи — не исключение.

— Конечно, многие ждут от него большего, — рассказывает Давид Ээнгуэ. — Но Клинтон уже забил много важных голов за каждую команду, в которой выступал. Вы еще не видели его гол в ворота сборной Нигерии на Кубке Африки! В Камеруне его любят. Конечно, меньше, чем Чупо-Мотинга из «ПСЖ», но, например, больше Абубакара из «Порту», хотя последний и забивает больше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/StpWi-U_lCM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Критика фанатов

Нжи — быстрый и техничный форвард с хорошим ударом. Британские СМИ перед трансфером игрока в «Тоттенхэм» особенно отмечали его умение обыгрывать вратарей, выходя один на один. Хотя главное достоинство камерунца — умение находить свободные зоны и врываться в них, обгоняя защитников.

— У Нжи был сильный сезон в «Марселе», — комментирует игру камерунца журналист Goal.com Наим Бенеддра. — Но потом он стал играть все хуже. Символичный момент произошел в финале Лиги Европы-2018 против «Атлетико» («Марсель» проиграл со счетом 0:3. — Прим. «СЭ»). Тогда камерунец зарядил мяч из штрафной в небеса, чем вызвал гору критики от болельщиков. С тех пор его в Марселе не любили.

В сезоне-2018/19 Нжи вновь стал запасным: 21 матч, три гола. «Говорить о его футбольных навыках сейчас сложно», — отмечает Бенеддра.

Фанаты французских «бело-голубых» действительно счастливы. И засыпали аккаунты «Динамо» в соцсетях радостными сообщениями. Например:

«Поздравляю с подписанием отличного игрока. Он как Мбаппе, только чуть талантливее».

«Можете еще забрать из “Марселя” Амави? Французского Роберто Карлоса».

«Спасибо, что подарили 5,5 миллионов евро».