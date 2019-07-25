«В некоторых аспектах я впереди Мбаппе». Кто перешел в «Динамо»
Московский клуб подписал трехлетний контракт с 25-летним камерунским нападающим Клинтоном Нжи.
Московский клуб подписал трехлетний контракт с 25-летним камерунским нападающим Клинтоном Нжи.
Это талантливый игрок с отличной скоростью, хорошим ударом и богатым опытом выступлений за сборную Камеруна. При этом нефутбольные проблемы не дали ему полностью раскрыться ни в Англии, ни во Франции.
Пару лет назад Клинтона Нжи считали невероятно перспективным. В 21 год он ворвался в основу «Лиона» и сделал «7+7» в чемпионате Франции. Трио с Фекиром и Ляказеттом было одним из самых результативных в Европе, и каждому из этой связки французские СМИ пророчили гигантское будущее. В 2015-м Нжи даже стал игроком апреля во Франции, с большим отрывом обойдя Толиссо и Фекира.
После таких успехов камерунца
Маурисио Покеттино стал вводить Нжи в состав. Однако нападающий принял участие только в семи матчах, причем в стартовом составе вышел лишь раз. Камерунец получил серьезную травму колена,
— Клинтон слишком быстро стал звездой, — отмечает обозреватель камерунской газеты Le Jour Давид Ээнгуэ. — Парень переехал из Камеруна во Францию, а затем в столицу Англии. Прошло слишком мало времени. Может быть, он действительно бывает недостаточно сконцентрированным на футболе, хотя на поле может показывать яркие вещи.
Следующий сезон Нжи провел в аренде — в «Марселе». Лондонцы рассчитывали, что после года во Франции камерунец сможет вернуть былую форму и продолжить прогрессировать.
Но в новой команде Нжи сел в запас. Форвард проиграл конкуренцию в нападении ветерану Бафетимби Гомису и Реми Кабелла. В 23 матчах Клинтон забил четыре мяча. От него, безусловно, ждали большего. В том числе и в сборной.
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«Марсель», хоть Нжи и не блистал,
Нжи вернулся в сборную. Где попал в скандал.
Перед матчем с
В июле 2018-го «Бентли» форварда остановили в Марселе за превышение скорости, и оказалось, что у игрока поддельные права. На документах, выданных в Великобритании, были две бросающиеся в глаза ошибки.
Во время чемпионата мира-2018, в котором камерунская сборная не участвовала, Нжи запомнился очень самоуверенным высказыванием.
Камерунца спросили, сможет ли он обогнать Кильяна Мбаппе, показавшего в матче с Аргентиной скорость 37 километров в час. Нжи ответил: «Думаю, смогу. Мбаппе, конечно, невероятный талант. Но в некоторых аспектах игры я впереди».
В общем, скучные интервью — это не про новичка «Динамо». Ярких спортсменов любят болельщики, и Нжи — не исключение.
— Конечно, многие ждут от него большего, — рассказывает Давид Ээнгуэ. — Но Клинтон уже забил много важных голов за каждую команду, в которой выступал. Вы еще не видели его гол в ворота сборной Нигерии на Кубке Африки! В Камеруне его любят. Конечно, меньше, чем
Нжи — быстрый и техничный форвард с хорошим ударом. Британские СМИ перед трансфером игрока в «Тоттенхэм» особенно отмечали его умение обыгрывать вратарей, выходя один на один. Хотя главное достоинство камерунца — умение находить свободные зоны и врываться в них, обгоняя защитников.
— У Нжи был сильный сезон в «Марселе», — комментирует игру камерунца журналист Goal.com Наим Бенеддра. — Но потом он стал играть все хуже. Символичный момент произошел в финале Лиги Европы-2018 против «Атлетико» («Марсель» проиграл со счетом 0:3. — Прим. «СЭ»). Тогда камерунец зарядил мяч из штрафной в небеса, чем вызвал гору критики от болельщиков. С тех пор его в Марселе не любили.
В сезоне-2018/19 Нжи вновь стал запасным: 21 матч, три гола. «Говорить о его футбольных навыках сейчас сложно», — отмечает Бенеддра.
Фанаты французских «бело-голубых» действительно счастливы. И засыпали аккаунты «Динамо» в соцсетях радостными сообщениями. Например:
«Поздравляю с подписанием отличного игрока. Он как Мбаппе, только чуть талантливее».
«Можете еще забрать из “Марселя” Амави? Французского Роберто Карлоса».
«Спасибо, что подарили 5,5 миллионов евро».
Предсказать, сможет ли камерунец заиграть в России, невозможно. Он, несомненно, талантлив, но нестабилен. Возможно, московский клуб приобрел enfant terrible, а может быть, смеяться потом будут уже болельщики «Динамо» — над марсельскими фанатами.