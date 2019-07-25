Сын Хенрика Ларссона Йордан должен перейти в «Спартак». Вот условия сделки
Форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон близок к трансферу в «Спартак».
Форвард «Норчепинга» Йордан Ларссон близок к трансферу в «Спартак».
По данным «СЭ», проект соглашения выглядит так: контракт на три года, зарплата — около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с «Норчепингом» — порядка 4 миллионов евро. 22-летний Ларссон, сын знаменитого
Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч
Ожидается, что «Спартак» объявит о сделке в ближайшее время. (Вячеслав Короткин).