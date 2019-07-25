Сын Хенрика Ларссона Йордан должен перейти в «Спартак». Вот условия сделки

По данным «СЭ», проект соглашения выглядит так: контракт на три года, зарплата — около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с «Норчепингом» — порядка 4 миллионов евро. 22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на флангах атаки.

Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч из-за грядущего переезда в Россию, это подтвердил и президент «Норчепинга». Ларссон выступал за сборные Швеции разных возрастов, сыграл два матча за главную национальную команду страны. В нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги (11 голов в 16 матчах).