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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Зенит» хочет приобрести Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан входит в сферу интересов «Зенита», утверждают итальянские СМИ.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что 31-летний бельгиец хотел бы вернуться в «Кальяри» — свой бывший клуб. Это связано в том числе с интересами его жены, уроженки Сардинии, у которой обнаружили рак. Они познакомились в период его выступлений за «Кальяри».

Препятствием к возвращению может стать зарплата Наингголана. Он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. «Кальяри» готов платить 1,5 миллиона и рассчитывает, что сможет взять игрока в аренду, а остальную сумму будет выплачивать «Интер», что не устраивает миланский клуб.

В минувшем сезоне Наингголан провел 36 матчей за «Интер», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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