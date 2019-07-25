«Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год.

Ранее Кипиани выступал за дублирующий состав московского «Локомотива», клубы из Кипра «Этникос», «Эрмис», «Омония» и грузинский «Рустави». Кроме того, Кипиани имеет опыт выступления за юношеские сборные России различных возрастов.