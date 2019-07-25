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25 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани, сообщается на сайте казанской команды.

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Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год.

Ранее Кипиани выступал за дублирующий состав московского «Локомотива», клубы из Кипра «Этникос», «Эрмис», «Омония» и грузинский «Рустави». Кроме того, Кипиани имеет опыт выступления за юношеские сборные России различных возрастов.

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