«Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани, сообщается на сайте казанской команды.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Никой Кипиани, сообщается на сайте казанской команды.
Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год.
Ранее Кипиани выступал за дублирующий состав московского «Локомотива», клубы из Кипра «Этникос», «Эрмис», «Омония» и грузинский «Рустави». Кроме того, Кипиани имеет опыт выступления за юношеские сборные России различных возрастов.