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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Чистая прибыль ЦСКА по итогам 2018 года составила $ 26 млн

Чистая прибыль ЦСКА по итогам 2018 календарного года составила $ 25,915 млн, сообщает «Рейтинг букмекеров».

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При этом годом ранее клуб понёс убытки в размере $ 27,929 млн.

Доходы ЦСКА выросли на 31,4% до $ 100,38 млн. Выручка от трансляций упала на 22,5% и составила $ 22,64 млн. Доход, полученный от спонсоров — «Россети», «Аэрофлот», Hyundai, ЕКА, «Вертолёты России», BetCity и adidas — снизился на 17% до $ 21,579 млн. Выручка, полученная в дни проведения домашних игр, выросла на 19% до $ 12,894 млн.

Трансферы стали самой крупной статьёй доходов. Положительный трансферный баланс клуба составил $ 33,7 млн. Годом ранее этот показатель был на уровне $ 14,4 млн. Также стало известно, что на продажах Александра Головина в «Монако» и Витиньо во «Фламенго» «армейцы» заработали соответственно $ 35,28 млн и $ 13,197 млн.

Траты на зарплату футболистам снизились на 18% до $ 37,9 млн, а тренерскому штабу, наоборот, увеличились на 4,4% до $ 13,2 млн.

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