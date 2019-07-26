Чистая прибыль ЦСКА по итогам 2018 года составила $ 26 млн

При этом годом ранее клуб понёс убытки в размере $ 27,929 млн.

Доходы ЦСКА выросли на 31,4% до $ 100,38 млн. Выручка от трансляций упала на 22,5% и составила $ 22,64 млн. Доход, полученный от спонсоров — «Россети», «Аэрофлот», Hyundai, ЕКА, «Вертолёты России», BetCity и adidas — снизился на 17% до $ 21,579 млн. Выручка, полученная в дни проведения домашних игр, выросла на 19% до $ 12,894 млн.

Трансферы стали самой крупной статьёй доходов. Положительный трансферный баланс клуба составил $ 33,7 млн. Годом ранее этот показатель был на уровне $ 14,4 млн. Также стало известно, что на продажах Александра Головина в «Монако» и Витиньо во «Фламенго» «армейцы» заработали соответственно $ 35,28 млн и $ 13,197 млн.