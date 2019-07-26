Акинфеев и Гильерме: дерби с «огоньком»

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Локомотив» — первый матч между российскими топ-командами в этом чемпионате. Правда, «Локо» три недели назад играл «Зенитом» за Суперкубок, а армейцы тестировали себя (неудачно) на фоне «Спартака» и «Краснодара» на предсезонном турнире в Австрии. Но все это не считается.

Виктор Гончаренко против Юрия Семина. Чалов, Ахметов и Обляков против братьев Миранчук и Баринова. Влашич против Крыховяка. Евгений Гинер против железных дорог. Роман Бабаев против Василия Кикнадзе. Конь против поезда. Список противостояний можно продолжать, но самым громким все равно останется баттл Акинфеев — Гильерме. Они вряд ли встретятся на поле, но именно их будут разглядывать под микроскопом — и сравнивать, сравнивать, сравнивать.

Удивительно даже, что этих двух вратарей стали противопоставлять друг другу только в последнее время, когда им обоим по 33. Не знаю, как сейчас, но отношения у них раньше были спокойные, ровные. В 2016 году Гильерме неожиданно для многих вошел вместе с Акинфеевым и Лодыгиным в бригаду вратарей на Евро — Сергей Овчинников, в ту пору работавший со Слуцким и в клубе, и в сборной, подчеркивал, как важна для первого номера и конкретно для Игоря психологическая совместимость и комфортные отношения с резервными вратарями. Сейчас уже трудно поверить и в то, что Гильерме не вошел ни в финальную заявку, ни даже в расширенный состав для подготовки к ЧМ-2018. Но после того, как Акинфеев объявил об уходе, именно натурализованный бразилец стал первым номером в команде Черчесова. И действовал в матчах так, что вопросов к выбору Станислава Саламовича, в общем-то, не возникало.

Свою роль в возвышении Гильерме сыграло несколько факторов. Во-первых, трофеи «Локомотива» — самого титулованного клуба России последних трех лет. Во-вторых, отсутствие Акинфеева в сборной — пусть и добровольное (лично я не сомневаюсь, что Черчесов и дальше доверял бы исключительно Игорю). Но ты смотришь на пост номер один — и видишь там вратаря «Локомотива». В-третьих, контрактная война и несложившийся переход в «Спартак». Гиля и раньше получал, мягко говоря, неплохо — но только этим летом он стал по-настоящему статусной и резонансной фигурой, яблоком раздора, крупной рыбой на рынке. Не только натурализованной, но и натуральной звездой РПЛ. Сравнивать его с Акинфеевым хочется еще и потому, что они оба — символы и легенды своих клубов, Игорь играет за ЦСКА 17 лет (а по факту всю жизнь, с детских лет), Маринату за «Локомотив» — 12 плюс три года в уме. И вот уже из отдельных интервью звучат заявления: «Гильерме — лучший вратарь России». Когда так говорит Юрий Семин, это понятно, но ведь голос Палыча не один. Как к этому относится амбициозный и по-прежнему сильный, стабильный Акинфеев?

А еще в июне был мини-скандал вокруг награды журнала «Огонек» — приза лучшему вратарю сезона имени Яшина. Акинфеев, в котором души не чает Валентина Тимофеевна — вдова Льва Ивановича, выигрывал эту премию десять (!!!) раз за 17 лет (с 2002 года, когда дебютировал). В принципе коллег из «Огонька» можно понять: ради пиара премии ее обладатель должен хотя бы иногда меняться. Но решение в пользу Гили выглядело срежиссированным. Акинфеев стал первым в тройках лучших по версиям экспертов и болельщиков, но в топ-3 по версии редакции «Огонька» Игоря не оказалось вовсе (зато там были Сафонов и Максименко), а Гильерме был первым и по общему числу баллов стал «Вратарем года». «Монтаж» вызвал болезненную реакцию многих болельщиков ЦСКА и персональных поклонников Игоря, а Валерий Газзаев, поставивший 16-летнего тогда еще Игорька в основной состав, разразился гневной тирадой в адрес хитрой редакции: «У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант — так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно — нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк». Вряд ли Акинфеев, обладатель всех возможных в российском футболе достижений (Кубок УЕФА, бронза Евро, четвертьфинал ЧМ, шесть чемпионств, несметное количество персональных наград и рекордов) был столь же эмоционален, тем более что он давно привык к хейту, в том числе нередко к беспричинному. Но нельзя исключать, что между ним и Гилей, причем с обеих сторон, могли появиться признаки ревности. И это здорово — тем принципиальнее будет для них воскресная игра.

Оба вратаря превосходно начали сезон. Гильерме великолепно провел игру за Суперкубок, особенно на фоне Лунева, который еще год назад котировался выше локомотивца. Акинфеев совершил один из лучших сэйвов года, единолично сохранив армейцам победу в матче с «Оренбургом». Результат дерби обязательно заставит болельщиков разных сторон вновь до хрипоты спорить о том, кто же лучший голкипер России just now.