ЦСКА — «Локо»: дерби кубковых монстров

Источник: Спорт-Экспресс

Как с разгрома от ЦСКА у «Локо» начался парад трофеев

Отчего-то вспомнилось, что именно с ЦСКА для Юрия Семина начался парад триумфов после возвращения в «Локомотив». Точнее, с армейской шоковой терапии.

26 апреля 2017 года армейцы разбомбили железнодорожников на «ВЭБ Арене» — 4:0. Перечислять авторов голов — значит, тут же включать в плейерах болельщиков красно-синих ностальгические мелодии: травмированный ныне Дзагоев, ушедшие Витинью, Головин, Натхо. В составе — Игнашевич, Алексей Березуцкий, Вернблум, Тошич и даже сверкающий ныне в «Ростове» Ионов (признаться, я уж и забыл, что он играл за ЦСКА). Другая галактика!

После того матча Семин, тренер, начинавший работать еще в Советском Союзе, впервые за весь сезон включил «советский» режим. Когда спустя пару дней после победного финала Кубка России мы будем беседовать с Юрием Палычем в преддверии его 70-летнего юбилея, он расскажет:

«Очень хорошо, что мы проиграли ЦСКА с таким счетом. Мне после этого было легко сказать в раздевалке, что после матча мы сразу заезжаем на сбор. Никто не едет домой, потому что сыграли плохо, подвели болельщиков и себя. И игроки это восприняли как профессионалы. Никогда прежде в этой команде мы так не поступали, но тут ситуация потребовала. Быстро вызвали поваров, которые приготовили ужин.

Мы должны были в этот период не разъехаться по домам, а быть все вместе. Это очень важный момент после серьезного поражения. На следующий день надо было обязательно посмотреть на себя и вокруг, пообщаться, провести восстановительные мероприятия. И только потом все поехали по домам.

Потом, правда, «Локомотив» проиграет еще и «Рубину», и опять заедет на базу. Но переживет все это, соберется с силами — и выиграет в Сочи Кубок у «Урала». И с этого момента начнется парад из четырех трофеев за три года, который, как показала прекрасная игра за Суперкубок с «Зенитом», и не думает заканчиваться.

«Повторяю: это очень хорошо, что ЦСКА нам забил четыре мяча! — лукаво прищурившись, подчеркнул Семин. — Но мы отыграемся у армейцев в следующем году. Кстати, если кто забыл, напомню, что в первом круге мы их обыграли. А сейчас бы если уступили 0:1, то думали бы: с кем не бывает. Здесь же таких мыслей уже быть не может».

Как Акинфеев растащил Семина и Гончаренко

Семин слов на ветер не бросает. В следующем чемпионате «Локо» встретится с ЦСКА уже во втором туре — и опять на выезде. И железнодорожники с помощью голов Фарфана, Ари и Тарасова красиво выиграют — 3:1. Тот матч станет первым серьезным шагом «Локомотива» к чемпионству, которого до сезона, после места в середине таблицы предыдущего первенства (пусть и при выигранном Кубке), никто и представить не мог.

В самом начале второго круга два московских клуба сыграют вничью — 2:2, причем чувства игроки «Локо» будут испытывать противоречивые. С одной стороны, на 50-й минуте при 1:2 удалили армейца Хосонова — и при почти тайме в большинстве сравнять счет им полагалось. Но Ману Фернандеш не забил пенальти. И он же на 87-й все-таки забил с игры!

Запомнилось, как после финального свистка Игорь Акинфеев подошел к Семину, и они обнялись с тренером, при котором юный голкипер ЦСКА впервые стал стабильным вратарем основного состава сборной России — и это несмотря на то, что в той команде был Сергей Овчинников. Именно Акинфеев, кстати, в тот день прекратил коллективную стычку двух команд после фола Вернблума на Алексее Миранчуке, включая даже главных тренеров. Семин прокомментирует это так: «Молодец Акинфеев, настоящий капитан. Он быстро всех успокоил и развел, был самым спокойным в этой ситуации».

А Виктор Гончаренко, когда его спросили, не испортились ли у него отношения с главным тренером соперников, с которым они перед матчем долго разговаривали, рассмеялся: «Да нет, что вы! Как с Юрием Палычем могут испортиться отношения? Просто в той ситуации всех захлестнули эмоции, и я не исключение».

В том матче из-за травм не смогли сыграть Головин и Гильерме. Кто-то сейчас развивает свою карьеру в «Монако», кто-то — принимает мудрое решение никуда в 33 года не переходить и продолжать служить своему клубу, которому отдано уже 12 лет жизни. У каждого — свой путь, и в обоих этих случаях, как мне кажется — правильный.

Верным путем после многих лет блужданий пошел и «Локомотив», вернув Семина, одного из двух наряду с Валерием Филатовым (тоже, к счастью, вернувшегося в «Локо», пусть и не на первые роли) создателей клуба в его современном виде последней четверти века.

Прошлый сезон развил его успех. Если в сезоне-2016/17 «Локо» сделал акцент на Кубке, а в чемпионате выступил неудачно, а в следующем — наоборот, то в сезоне-2018/19 команда сработала здорово во всех направлениях. Начала, правда, с проигрыша как раз ЦСКА в Суперкубке, смотревшегося шокирующе особенно оттого, что красно-синие в межсезонье почти полностью поменяли состав. В овертайме единственный мяч забил тот самый Хосонов, которого удалили в таком же дерби предыдущего чемпионата.

Но в конце концов сезон окажется гораздо более успешным для «Локомотива», который и Кубок вновь выиграет, и в Лигу чемпионов, заняв второе место, напрямую попадет. ЦСКА же вылетит от «Тюмени» в 1/16 финала Кубка, а в первенстве ограничится четвертым местом и попаданием в группу Лиги Европы.

И в очных матчах для «Локо» многое начало исправляться именно после драматичной октябрьской победы на армейской арене, когда победный (и единственный) мяч Хеведес забил при стандарте на 88-й минуте в меньшинстве — более чем 20 минутами ранее вторую желтую карточку схватил Эдер. Эта победа стала второй в серии из пяти выигрышей подряд, после которых команда Семина расправила плечи — и глобально ее уже больше не лихорадило до конца сезона.

Тот же Хеведес, вообще-то отнюдь не записной снайпер, забил армейцам и во втором круге. Лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов сравнял. По традиции предыдущего сезона, «Локомотив» в первом круге в гостях выиграл, во втором дома — свел игру с ЦСКА вничью.

То есть обещание Семина после 0:4 взять реванш у красно-синих обернулось тем, что уже четыре матча подряд он Гончаренко не проигрывает!

«Локо»: новички пока укрепили обойму, но не основу

Для меня ЦСКА — «Локомотив» — это в первую очередь конкуренция двух самых кубковых команд России. Почти всегда, правда, заочная.

В минувшем мае красно-зеленые, обыграв в финале «Урал», обошли по числу выигранных Кубков красно-синих — 8:7. Представьте: 15 трофеев из 27 выиграны двумя командами! Далее на почтительной дистанции следуют «Зенит» с тремя и «Спартак» с двумя. Удивительно даже, что при таких стабильных кубковых успехах в финале «Локо» с ЦСКА пересекались лишь однажды — в 2000 году.

«Я Кубок люблю, — говорил мне Семин. — Ты понимаешь: сейчас или никогда. Мне этот момент суперстресса нравится. И подготовка к такому матчу, и сама игра. Чемпионат иной раз кажется долгим. Думаешь: сегодня не получилось, завтра-послезавтра исправишь. А тут за 90 или 120 минут решается все».

Но сейчас до Кубка еще далеко. Зато первенство набирает ход, и по первым двум турам так однозначно и не скажешь, кто в этом противостоянии — фаворит.

С одной стороны, четыре очка «Локо» против трех у ЦСКА. Разница минимальная, но красно-зеленые, по крайней мере, не проигрывали. Впрочем, они и в гостях пока не играли. Тогда как армейцы поражение потерпели именно на выезде — в Самаре. Сыграв, прямо скажем, безобразно.

Впрочем, если бы «Локомотив» во втором туре напоролся на соперника более высокого класса, чем «Тамбов», то с таким футболом, какой показал во втором тайме, как минимум не выиграл бы. Игру хозяева тоже начали скверно — витая в облаках и думая о чем-то своем, пропустили на первых минутах. Давно не видел, чтобы капитан Чорлука допускал такие детские ошибки. Да и из-под новичка Мурило и «Зенит» забил в Суперкубке, и теперь вот «Тамбов». Молодому бразильцу, явно небесталанному, еще многому нужно учиться.

Но «Локомотив» усилиями в первую очередь Миранчуков быстро наладил игру — и в принципе должен был все заканчивать еще в первом тайме, когда при 2:1 Антон вышел на такую позицию, с которой он с его техникой почти никогда не промахивается. Однако не забил — и второй тайм смотреть было очень сложно.

Насколько знаю, Семин корит себя за замену отлично игравшего, цеплявшегося за каждый мяч Эдера. Без португальца «посыпалась» вся структура игры, а очередная небольшая травма Смолова, из-за которой он пропустил матч с «Рубином» и вышел только на замену с «Тамбовом», выбила его из той отличной формы, которую он показал в Суперкубке. Полузащиту же реально освежать было некем.

Впрочем, неудачное решение с Эдером полностью компенсируется, во-первых, его же выходом с первых минут и роскошным голом; а во-вторых, нестандартным решением по Игнатьеву, давно уже не игравшему на какой-либо другой позиции, кроме правого защитника. Но Семин решил вспомнить хорошо забытое старое, поставил его над Живоглядовым — и только набирающий кондиции футболист, подписавший в межсезонье новый контракт с «Локо», забил победный мяч. По лицу Игнатьева сразу после гола было хорошо видно, как тяжело ему дался этот рывок — и не случайно в перерыве Семин его заменил. Пока он готов не более чем на тайм.

А два важных для команды защитника — Кверквелия и Хеведес — после травм и восстановления пока совсем еще не готовы. Само собой, «Локомотиву» нужен на поле прежде всего Кверквелия, абсолютно ключевая фигура в обороне последних лет. Но Семин не из тех тренеров, которые будут выпускать игрока на поле за одно имя и былые заслуги. Покажет на тренировках, что готов играть, — разумеется, тут же выйдет. Но не раньше.

Пока выходит так, что новички «Локомотива» только осваиваются и не столько усилили команду, сколько расширили обойму. Пока нельзя сказать, что тот же Живоглядов сильнее Игнатьева — да, моложе, да, неутомим и дает объем, но нацеленности в его прострелах и навесах не чувствуется. Мурило пригодился, пока нет Кверквелии (с которым необходимо как можно быстрее заключить новый контракт, и это тоже важнейший вопрос локомотивской повестки) и Хеведеса, но ему, конечно, надо еще здорово прогрессировать.

Пока три лучшие новости для «Локомотива» за это трансферное окно — это переподписания контрактов с Гильерме и Бариновым, а также выкуп прав на Крыховяка. В каждом из этих случаев речь идет об абсолютно стержневых игроках. Но обязательно нужен еще один опорник, потому что замены Баринову и Крыховяку просто нет. И еще человек в группу атаки — будь то Ману Фернандеш или кто-то помоложе, но со схожим функционалом. А то уж слишком много в отсутствие еще и тяжело травмированного Фарфана все зависит от Миранчуков, а Жемалетдинов, конечно, неплох, но пока все же скорее на подхвате.

Обойма красно-зеленых нуждается в укреплении, и все же в целом команда выглядит выстроенной — по крайней мере, в силе стартового состава сомнений нет. Хорошо, что сейчас «Локо» не нужно играть на два фронта, и он может обходиться теми, кто есть — но к осени заявка должна пополниться ценными людьми.

Группа обороны ЦСКА — группа риска

В ЦСКА же пока больше вопросов, чем ответов. Два очень красивых, просто-таки роскошных гола «Оренбургу», в каждом из которых участвовал Влашич, — не повод забывать и о провале в Самаре, и о трех кряду неудачах на австрийском предсезонном турнире, и о посредственно проведенной весне.

Болтанка со схемой — одна из вещей, за которыми важно и интересно наблюдать. Матч в Самаре был проведен с четырьмя защитниками — и оказался крайне неудачным именно для центра обороны Васин — Шарлия. Учитывая, что все три встречи в Пеллау ЦСКА проиграл с той же схемой, Гончаренко с «Оренбургом» все же перешел на модель с четырьмя центральными, убрав в запас Шарлию и создав тройку Дивеев — Васин — Магнуссон. Левую же бровку занял Обляков, для которого это не самая привычная и комфортная позиция.

Похоже, сегодняшний уровень центральных защитников ЦСКА заставляет тренерский штаб команды минимизировать опасность только количеством. Но проблемность этой зоны все равно очевидна. Как и отсутствие — после травмы Щенникова — штатного левого защитника или латераля, и недостатки в опорной зоне. Ни одного «бультерьера», подобного Вернблуму, в команде и близко нет, что при посредственных игроках центра обороны добавляет главному тренеру головной боли.

Наконец, нет и полноценного второго нападающего. Чалов — один! А если вдруг травма? Слишком, слишком много у армейцев дыр, и их всех не закрыть одним (хотя, безусловно, ключевым) выкупом Влашича. Да, в целом группа атаки у ЦСКА очень симпатичная — потенциал хорвата и Чалова очевиден, то же самое можно сказать о Сигурдссоне, к этому списку стоит добавить и полузащитников Ахметова с Обляковым, которые все же атаковать любят и умеют лучше, чем обороняться.

Но группа обороны уступает ей намного, и Акинфеев с Мариу Фернандесом, при всем своем выдающемся мастерстве, не смогут вдвоем все эти вопросы закрыть. Этим должны заниматься менеджмент и селекционная служба красно-синих.