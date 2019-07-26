ЦСКА — «Локо»: дерби кубковых монстров
Обозреватель «СЭ» — о центральном матче 3-го тура чемпионата России.
Обозреватель «СЭ» — о центральном матче 3-го тура чемпионата России.
26 апреля 2017 года армейцы разбомбили железнодорожников на «ВЭБ Арене» — 4:0. Перечислять авторов голов — значит, тут же включать в плейерах болельщиков
После того матча Семин, тренер, начинавший работать еще в Советском Союзе, впервые за весь сезон включил «советский» режим. Когда спустя пару дней после победного финала Кубка России мы будем беседовать с Юрием Палычем в преддверии его 70-летнего юбилея, он расскажет:
«Очень хорошо, что мы проиграли ЦСКА с таким счетом. Мне после этого было легко сказать в раздевалке, что после матча мы сразу заезжаем на сбор. Никто не едет домой, потому что сыграли плохо, подвели болельщиков и себя. И игроки это восприняли как профессионалы. Никогда прежде в этой команде мы так не поступали, но тут ситуация потребовала. Быстро вызвали поваров, которые приготовили ужин.
Мы должны были в этот период не разъехаться по домам, а быть все вместе. Это очень важный момент после серьезного поражения. На следующий день надо было обязательно посмотреть на себя и вокруг, пообщаться, провести восстановительные мероприятия. И только потом все поехали по домам.
Потом, правда, «Локомотив» проиграет еще и «Рубину», и опять заедет на базу. Но переживет все это, соберется с силами — и выиграет в Сочи Кубок у «Урала». И с этого момента начнется парад из четырех трофеев за три года, который, как показала прекрасная игра за Суперкубок с «Зенитом», и не думает заканчиваться.
«Повторяю: это очень хорошо, что ЦСКА нам забил четыре мяча! — лукаво прищурившись, подчеркнул Семин. — Но мы отыграемся у армейцев в следующем году. Кстати, если кто забыл, напомню, что в первом круге мы их обыграли. А сейчас бы если уступили 0:1, то думали бы: с кем не бывает. Здесь же таких мыслей уже быть не может».
Семин слов на ветер не бросает. В следующем чемпионате «Локо» встретится с ЦСКА уже во втором туре — и опять на выезде. И железнодорожники с помощью голов Фарфана, Ари и Тарасова красиво выиграют — 3:1. Тот матч станет первым серьезным шагом «Локомотива» к чемпионству, которого до сезона, после места в середине таблицы предыдущего первенства (пусть и при выигранном Кубке), никто и представить не мог.
В самом начале второго круга два московских клуба сыграют вничью — 2:2, причем чувства игроки «Локо» будут испытывать противоречивые. С одной стороны, на 50-й минуте при 1:2 удалили армейца Хосонова — и при почти тайме в большинстве сравнять счет им полагалось. Но Ману Фернандеш не забил пенальти. И он же на 87-й
Запомнилось, как после финального свистка Игорь Акинфеев подошел к Семину, и они обнялись с тренером, при котором юный голкипер ЦСКА впервые стал стабильным вратарем основного состава сборной России — и это несмотря на то, что в той команде был Сергей Овчинников. Именно Акинфеев, кстати, в тот день прекратил коллективную стычку двух команд после фола Вернблума на Алексее Миранчуке, включая даже главных тренеров. Семин прокомментирует это так: «Молодец Акинфеев, настоящий капитан. Он быстро всех успокоил и развел, был самым спокойным в этой ситуации».
А Виктор Гончаренко, когда его спросили, не испортились ли у него отношения с главным тренером соперников, с которым они перед матчем долго разговаривали, рассмеялся: «Да нет, что вы! Как с Юрием Палычем могут испортиться отношения? Просто в той ситуации всех захлестнули эмоции, и я не исключение».
В том матче
Верным путем после многих лет блужданий пошел и «Локомотив», вернув Семина, одного из двух наряду с Валерием Филатовым (тоже, к счастью, вернувшегося в «Локо», пусть и не на первые роли) создателей клуба в его современном виде последней четверти века.
Прошлый сезон развил его успех. Если в сезоне-2016/17 «Локо» сделал акцент на Кубке, а в чемпионате выступил неудачно, а в следующем — наоборот, то в сезоне-2018/19 команда сработала здорово во всех направлениях. Начала, правда, с проигрыша как раз ЦСКА в Суперкубке, смотревшегося шокирующе особенно оттого, что
Но в конце концов сезон окажется гораздо более успешным для «Локомотива», который и Кубок вновь выиграет, и в Лигу чемпионов, заняв второе место, напрямую попадет. ЦСКА же вылетит от «Тюмени» в 1/16 финала Кубка, а в первенстве ограничится четвертым местом и попаданием в группу Лиги Европы.
И в очных матчах для «Локо» многое начало исправляться именно после драматичной октябрьской победы на армейской арене, когда победный (и единственный) мяч Хеведес забил при стандарте на 88-й минуте в меньшинстве — более чем 20 минутами ранее вторую желтую карточку схватил Эдер. Эта победа стала второй в серии из пяти выигрышей подряд, после которых команда Семина расправила плечи — и глобально ее уже больше не лихорадило до конца сезона.
Тот же Хеведес,
То есть обещание Семина после 0:4 взять реванш у
Для меня ЦСКА — «Локомотив» — это в первую очередь конкуренция двух самых кубковых команд России. Почти всегда, правда, заочная.
В минувшем мае
«Я Кубок люблю, — говорил мне Семин. — Ты понимаешь: сейчас или никогда. Мне этот момент суперстресса нравится. И подготовка к такому матчу, и сама игра. Чемпионат иной раз кажется долгим. Думаешь: сегодня не получилось,
Но сейчас до Кубка еще далеко. Зато первенство набирает ход, и по первым двум турам так однозначно и не скажешь, кто в этом противостоянии — фаворит.
С одной стороны, четыре очка «Локо» против трех у ЦСКА. Разница минимальная, но
Впрочем, если бы «Локомотив» во втором туре напоролся на соперника более высокого класса, чем «Тамбов», то с таким футболом, какой показал во втором тайме, как минимум не выиграл бы. Игру хозяева тоже начали скверно — витая в облаках и думая о
Но «Локомотив» усилиями в первую очередь Миранчуков быстро наладил игру — и в принципе должен был все заканчивать еще в первом тайме, когда при 2:1 Антон вышел на такую позицию, с которой он с его техникой почти никогда не промахивается. Однако не забил — и второй тайм смотреть было очень сложно.
Насколько знаю, Семин корит себя за замену отлично игравшего, цеплявшегося за каждый мяч Эдера. Без португальца «посыпалась» вся структура игры, а очередная небольшая травма Смолова,
Впрочем, неудачное решение с Эдером полностью компенсируется,
А два важных для команды защитника — Кверквелия и Хеведес — после травм и восстановления пока совсем еще не готовы. Само собой, «Локомотиву» нужен на поле прежде всего Кверквелия, абсолютно ключевая фигура в обороне последних лет. Но Семин не из тех тренеров, которые будут выпускать игрока на поле за одно имя и былые заслуги. Покажет на тренировках, что готов играть, — разумеется, тут же выйдет. Но не раньше.
Пока выходит так, что новички «Локомотива» только осваиваются и не столько усилили команду, сколько расширили обойму. Пока нельзя сказать, что тот же Живоглядов сильнее Игнатьева — да, моложе, да, неутомим и дает объем, но нацеленности в его прострелах и навесах не чувствуется. Мурило пригодился, пока нет Кверквелии (с которым необходимо как можно быстрее заключить новый контракт, и это тоже важнейший вопрос локомотивской повестки) и Хеведеса, но ему, конечно, надо еще здорово прогрессировать.
Пока три лучшие новости для «Локомотива» за это трансферное окно — это переподписания контрактов с Гильерме и Бариновым, а также выкуп прав на Крыховяка. В каждом из этих случаев речь идет об абсолютно стержневых игроках. Но обязательно нужен еще один опорник, потому что замены Баринову и Крыховяку просто нет. И еще человек в группу атаки — будь то Ману Фернандеш или
Обойма
В ЦСКА же пока больше вопросов, чем ответов. Два очень красивых,
Болтанка со схемой — одна из вещей, за которыми важно и интересно наблюдать. Матч в Самаре был проведен с четырьмя защитниками — и оказался крайне неудачным именно для центра обороны Васин — Шарлия. Учитывая, что все три встречи в Пеллау ЦСКА проиграл с той же схемой, Гончаренко с «Оренбургом» все же перешел на модель с четырьмя центральными, убрав в запас Шарлию и создав тройку Дивеев — Васин — Магнуссон. Левую же бровку занял Обляков, для которого это не самая привычная и комфортная позиция.
Похоже, сегодняшний уровень центральных защитников ЦСКА заставляет тренерский штаб команды минимизировать опасность только количеством. Но проблемность этой зоны все равно очевидна. Как и отсутствие — после травмы Щенникова — штатного левого защитника или латераля, и недостатки в опорной зоне. Ни одного «бультерьера», подобного Вернблуму, в команде и близко нет, что при посредственных игроках центра обороны добавляет главному тренеру головной боли.
Наконец, нет и полноценного второго нападающего. Чалов — один! А если вдруг травма? Слишком, слишком много у армейцев дыр, и их всех не закрыть одним (хотя, безусловно, ключевым) выкупом Влашича. Да, в целом группа атаки у ЦСКА очень симпатичная — потенциал хорвата и Чалова очевиден, то же самое можно сказать о Сигурдссоне, к этому списку стоит добавить и полузащитников Ахметова с Обляковым, которые все же атаковать любят и умеют лучше, чем обороняться.
Но группа обороны уступает ей намного, и Акинфеев с Мариу Фернандесом, при всем своем выдающемся мастерстве, не смогут вдвоем все эти вопросы закрыть. Этим должны заниматься менеджмент и селекционная служба
А потому, хоть дерби, как всегда, и может закончиться как угодно, ближайшие перспективы более ясно, на мой взгляд, просматриваются у «Локомотива». И Семину уже вряд ли потребуется шоковая терапия — чтобы, проиграв ЦСКА 0:4, вечером завезти всю команду на базу и устроить разговор по душам. .