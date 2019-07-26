Третий тур РПЛ: «Динамо» сыграет с «Уралом», ЦСКА — с «Локомотивом»

Источник: Спорт РИА Новости

Дерби

В центральном матче тура встретятся ЦСКА и «Локомотив». «Красно-синие», набрав в двух матчах три очка, расположились на непривычном для себя 11-м месте в турнирной таблице, «красно-зеленые» идут пятыми, имея в своем активе четыре балла. Последняя игра между этими командами в чемпионате России завершилась вничью (1:1), «Локомотив» не проигрывает ЦСКА с апреля 2017 года, когда армейцы выиграли со счетом 4:0.

Встреча на 3-й Песчаной улице может стать первой в истории чемпионатов России, в которой будет применена система видеопомощи арбитрам (VAR). Видеоассистентом назначен Виталий Мешков (Дмитров). В предыдущей игре между московским «Динамо» и казанским «Рубином», на которой работала система VAR, судьям не пришлось прибегать к ее помощи.

«Настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с железнодорожниками. Если говорить о “Локомотиве”, самый большой плюс этой команды — опыт и сыгранность, — цитирует официальный сайт ЦСКА главного тренера команды Виктора Ганчаренко. — Соперник знает, что делать на поле, может сыграть с двумя нападающими или благодаря присутствию братьев Миранчуков варьировать игру на флангах, действовать в быстрых атаках и оказывать давление на оппонентов при стандартах».

«Нам предстоит непростой матч, а его исход будет больше зависеть не от “Локомотива”, а от нас самих, нашего желания. Если все увидят на поле молодую, задорную команду, это нам очень поможет», — добавил тренер.

Лидер проэкзаменует «Динамо»

Екатеринбургский «Урал», внезапно для многих экспертов ставший лидером премьер-лиги после двух туров, в гостях сыграет против «Динамо». Москвичи после обидного поражения на последних секундах от казанского «Рубина» жаждут одержать первую победу на стадионе в Петровском парке, открытом весной после многолетней реконструкции. Для «бело-голубых» результат важен и в плане дальнейших перспектив главного тренера Дмитрия Хохлова — с каждой неудачей разговоры о его отставке поднимаются с новой силой.

«Григорий Иванов очень много сделал для того, чтобы сейчас на Урале был такой футбол, какой показывает “Урал”, чтобы клуб лидировал, пусть и после двух туров. С моей точки зрения, он молодец. Благодаря ему на Урале есть сейчас такой стадион, где проводились матчи чемпионата мира, и есть такая крепкая команда. Так что нельзя назвать лидерство “Урала” случайным. Нам нужно, чтобы и на Урале был футбол», — сказал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев корреспонденту РИА Новости по телефону.

В промежутке между турами «Урал» подписал контракты с 28-летним полузащитником Михалом Кухарчиком из варшавской «Легии» и 21-летним хавбеком Исламжаном Насыровым. Также восстановился после травмы и работает на тренировках в общей группе полузащитник Эрик Бикфалви.

Матч «Тамбов» — «Спартак» примет Саранск

Новичок премьер-лиги «Тамбов» свой первый домашний матч в элитном дивизионе проведет не на родном стадионе, а в Саранске на «Мордовия Арене». Плохая новость для «красно-белых»: защитник Андрей Ещенко, получивший травму колена в игре с «Ростовом», выбыл из строя на две недели. И хорошая: голкипер Александр Селихов вернулся в основную группу и тренируется без ограничений.

«Спартак» может похвастать и «трансфером на вход»: бывший футбольный арбитр Михаил Ходырев занял пост заместителя начальника команды.

«Учитываем, что “Тамбов” — дебютант премьер-лиги, клуб будет играть не в своем городе. Думаю, что полиция и МВД Мордовии окажет содействие в плане обеспечения безопасности. Ждем, что болельщиков гостей будет больше, чем болельщиков номинальных хозяев. При этом волнение перед игрой есть», — сказал журналистам заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Сафонов.

«Оренбург» играет дома в виде исключения

До последнего момента было неясным, где свой домашний матч против петербургского «Зенита» проведет «Оренбург». Арена на 7500 зрителей в поселке Ростоши не прошла процедуру лицензирования и не была допущена до проведения матчей РПЛ, но бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) дало добро на игру.

«В связи с обращением РПЛ допустить в виде исключения из ст. 10 “Места проведения матчей чемпионата” регламента чемпионата России по футболу стадион “Газовик” в Оренбурге к проведению матча третьего тура чемпионата России между командами “Оренбург” и “Зенит” 28 июля 2019 года. При этом ФК “Оренбург” должен до даты проведения указанного матча обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел», — говорится в сообщении на сайте РФС.