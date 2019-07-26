«Краснодар» сообщил о новом рекорде продаж абонементов

«Абонементная программа сезона-2019/20 — это гарантированные места на стадионе ФК “Краснодар” на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи “горожан”. В абонемент ФК “Краснодар” включены все домашние матчи команды в чемпионате и Кубке России (до 1/8 финала включительно). С нового сезона вы можете приобрести отдельный абонемент на поединки “Краснодара-2” в ФНЛ», — говорится на официальном сайте краснодарской команды.