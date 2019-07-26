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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» сообщил о новом рекорде продаж абонементов

«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил новый рекорд по продажам абонементов.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент продано уже 13 тыс. сезонных билетов.

«Абонементная программа сезона-2019/20 — это гарантированные места на стадионе ФК “Краснодар” на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи “горожан”. В абонемент ФК “Краснодар” включены все домашние матчи команды в чемпионате и Кубке России (до 1/8 финала включительно). С нового сезона вы можете приобрести отдельный абонемент на поединки “Краснодара-2” в ФНЛ», — говорится на официальном сайте краснодарской команды.

После двух туров «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 10-е место.

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