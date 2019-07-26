Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Урал
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Еврокубки
25.07
Легия
КуПС
10
Футбол. Еврокубки
25.07
Торино
Дебрецен
30
Футбол. Еврокубки
25.07
Валюр
Лудогорец
11
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
12:46 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сократил квоту для болельщиков на матч РПЛ с «Тамбовом» на 1,7 тыс. билетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» запросил у «Тамбова» 3 тыс. билетов для своих болельщиков на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что изначально планировал приобрести 4,7 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщила в пятницу генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между «Тамбовом» и «Спартаком» состоится в субботу в Саранске на «Мордовия-Арене». Начало игры — 16:30 мск. Вместимость стадиона, принимавшего матчи чемпионата мира 2018 года, составляет 44 149 зрителей.

«Спартак» заявил 3 тысячи болельщиков и взял данное количество билетов, — сказала Коновалова. — Первоначально было 4 700 билетов, потом пришло официальное письмо из клуба на 3 тысячи. Но тут речь об организованной группе, сколько народу приедет помимо нее, я прогнозировать не могу.

Также гендиректор клуба — дебютанта РПЛ сообщила, что для болельщиков из Тамбова, которые посетят матч в Саранске, организованы автобусы. «Поехали около 350 болельщиков, они отправились в 7 часов утра», — пояснила она.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков добавил, что общее число проданных билетов по состоянию на вечер 25 июля составляет около 20 тыс. Ранее в клубе прогнозировали, что на первую игру в Саранске будет продано около 25 тыс. билетов.

В первых двух турах «Тамбов» на выезде уступил санкт-петербургскому «Зениту» и московскому «Локомотиву» с одинаковым счетом 1:2, команда занимает 15-е место. «Спартак» на старте чемпионата обыграл «Сочи» со счетом 1:0 и сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2, красно-белые располагаются на пятой строчке.

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
«Арсенал» провалил старт в еврокубках и сгорел «Нефтчи»
«Выпила пива и побила рекорд мира». Истории побед Юли Ефимовой
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Рейтинг позора. Поражение от «Нефтчи» — на первом месте
Шалимов: Хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет
Появилось видео вооруженного нападения на футболистов «Арсенала»
Для тех, кто не успел похудеть к лету: скидки на спорттовары
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь