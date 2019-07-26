«Спартак» сократил квоту для болельщиков на матч РПЛ с «Тамбовом» на 1,7 тыс. билетов

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Тамбовом» и «Спартаком» состоится в субботу в Саранске на «Мордовия-Арене». Начало игры — 16:30 мск. Вместимость стадиона, принимавшего матчи чемпионата мира 2018 года, составляет 44 149 зрителей.

«Спартак» заявил 3 тысячи болельщиков и взял данное количество билетов, — сказала Коновалова. — Первоначально было 4 700 билетов, потом пришло официальное письмо из клуба на 3 тысячи. Но тут речь об организованной группе, сколько народу приедет помимо нее, я прогнозировать не могу.

Также гендиректор клуба — дебютанта РПЛ сообщила, что для болельщиков из Тамбова, которые посетят матч в Саранске, организованы автобусы. «Поехали около 350 болельщиков, они отправились в 7 часов утра», — пояснила она.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков добавил, что общее число проданных билетов по состоянию на вечер 25 июля составляет около 20 тыс. Ранее в клубе прогнозировали, что на первую игру в Саранске будет продано около 25 тыс. билетов.