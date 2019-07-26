«Спартак» сократил квоту для болельщиков на матч РПЛ с «Тамбовом» на 1,7 тыс. билетов
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» запросил у «Тамбова» 3 тыс. билетов для своих болельщиков на матч третьего тура Российской
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» запросил у «Тамбова» 3 тыс. билетов для своих болельщиков на матч третьего тура Российской
Матч между «Тамбовом» и «Спартаком» состоится в субботу в Саранске на «Мордовия-Арене». Начало игры — 16:30 мск. Вместимость стадиона, принимавшего матчи чемпионата мира 2018 года, составляет 44 149 зрителей.
«Спартак» заявил 3 тысячи болельщиков и взял данное количество билетов, — сказала Коновалова. — Первоначально было 4 700 билетов, потом пришло официальное письмо из клуба на 3 тысячи. Но тут речь об организованной группе, сколько народу приедет помимо нее, я прогнозировать не могу.
Также гендиректор клуба — дебютанта РПЛ сообщила, что для болельщиков из Тамбова, которые посетят матч в Саранске, организованы автобусы. «Поехали около 350 болельщиков, они отправились в 7 часов утра», — пояснила она.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков добавил, что общее число проданных билетов по состоянию на вечер 25 июля составляет около 20 тыс. Ранее в клубе прогнозировали, что на первую игру в Саранске будет продано около 25 тыс. билетов.
В первых двух турах «Тамбов» на выезде уступил