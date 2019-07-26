«Краснодар» — второй по стоимости состава в РПЛ. Как это получилось?
«Быки» обогнали все московские
«Быки» обогнали все московские
Популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ. Результат во многом получился неожиданный — первый по суммарной стоимости состава
— ЦСКА — 137,35 миллиона;.
— «Локомотив» — 110,03 миллиона;.
— «Спартак» — 92,75 миллиона.
Дальше с большим отставанием идет «Динамо» (54,2 миллиона), следом расположился «Ахмат» (39,98 миллиона).
Понятно, что transfermarkt.de — это не источник абсолютной истины и воспринимать цифры оттуда полностью всерьез не стоит. В любом случае окончательная цена на игрока определяется только путем переговоров двух сторон, заинтересованных в трансфере. Это, скорее, хороший справочник. И такой рывок «Краснодара» — явление любопытное.
В массовом сознании клуб Сергея Галицкого воспринимается как невероятно правильный футбольный проект: свой, особый путь развития; огромное внимание собственной академии; демонстративное нежелание участвовать в
Но этим летом «Краснодар» ломает стереотипы. Клуб проводит невероятно агрессивную трансферную кампанию — особенно на фоне довольно заметного уменьшения количества денег в стране в целом и на футбольном рынке в частности. Во многом за счет этого и получилось совершить такой рывок, ведь, например, по оценке transfermarkt.de на 1 июня «Краснодар» был лишь пятым с суммарной стоимостью состава 100,9 миллиона.
Напомним список приобретений (цена по данным transfermarkt.de):
— Руслан Камболов — 400 тысяч евро;.
— Юнес Намли — 2 миллиона евро;.
— Кайю — 3 миллиона евро;.
— Тонни Вилена — 9 миллионов евро;.
— Реми Кабелла — 12 миллионов евро;.
— Маркус Берг — свободный агент.
Итого — 26,4 миллиона евро. Приличная сумма.
Притом что почти всех новичков transfermarkt.de оценивает весьма высоко. Стоимость Вилены, по версии ресурса, составляет 14 миллионов евро, стоимость Кабелла — тоже 14 миллионов, Намли и Камболов — 3 миллиона. Вот уже 34 миллиона.
Кроме того, после удачного прошлого сезона, когда «Краснодар» стал третьим в РПЛ и неплохо выступил в Лиге Европы, transfermarkt.de повысил стоимость большей части игроков, в том числе молодых воспитанников клуба. Так, голкипер Матвей Сафонов сейчас оценивается в 6 миллионов, во столько же — форварды Иван Игнатьев и Магомед Шапи Сулейманов. Вот еще 18 миллионов.
Притом что год назад Сафонов оценивался в 300 тысяч евро, Игнатьев -в 900 тысяч, а Сулейманов — в 500 тысяч.
Даже травмированные и надолго выбывшие из строя Виктор Классон и Юрий Газинский выросли в цене. Швед так и вовсе самый дорогой футболист «быков» — 18 миллионов евро. Россиянин оценивается в 10.
Часто бывает, что рост одних происходит за счет падения других, но нынешний рывок «Краснодара» — это полностью его заслуга, так как суммарная стоимость составов других российских
Почему за последние полтора месяца упала стоимость состава «Спартака» (а это бросается в глаза)? За счет ухода дорогих игроков. Например, клуб покинули Зе Луиш (transfermarkt.de оценивал его в 8 миллионов), Софьян Ханни (6 миллионов). Тогда как пополнившие ряды
За последние годы мы привыкли к следующему положению дел — наверху по суммарной цене состава «Зенит», следом за ним трио московских клубов (ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»). Рывок «Краснодара» нарушил эту устоявшуюся иерархию. Но подобные взлеты были и ранее.
Суммарная стоимость состава «Анжи» в «золотую» эпоху (сезон-2012/13) составляла 147,48 миллиона евро, притом что цены тогда были на порядок ниже, чем сейчас. Хотя «Зенит» с Халком и Витселем, и ЦСКА с Хондой, Думбья, Вагнером, находившимся в расцвете Дзагоевым все равно были дороже — 222,65 и 160,8 миллиона соответственно.
Взлетало на 3-е место в рейтинге и «Динамо» времен Денисова, Вальбуэна, Джуджака, Самба и молодого Кокорина — 151,03 миллиона (выше были «Зенит» и ЦСКА).
Правда, и для «Анжи», и для «Динамо» все это закончилось очень плохо. Думается, что «Краснодар» в ближайшие годы избежит этой печальной участи. Что же касается рейтинга transfermarkt.de, то гипотетическое непопадание в групповой этап Лиги чемпионов, а также вполне реальное грядущее изменение лимита на легионеров («8+17» в заявке с будущего сезона), способны серьезно изменить положение в нем «быков» — не в лучшую сторону.