«Краснодар» — второй по стоимости состава в РПЛ. Как это получилось?

Источник: Спорт-Экспресс

Популярный ресурс transfermarkt.de недавно обновил данные по стоимости игроков РПЛ. Результат во многом получился неожиданный — первый по суммарной стоимости состава по-прежнему чемпион страны «Зенит» (174,65 миллиона евро), а вот на второе место впервые в истории вышел «Краснодар» — 148,40 миллиона евро. Все московские топ-клубы остались позади:

— ЦСКА — 137,35 миллиона;.

— «Локомотив» — 110,03 миллиона;.

— «Спартак» — 92,75 миллиона.

Дальше с большим отставанием идет «Динамо» (54,2 миллиона), следом расположился «Ахмат» (39,98 миллиона).

Понятно, что transfermarkt.de — это не источник абсолютной истины и воспринимать цифры оттуда полностью всерьез не стоит. В любом случае окончательная цена на игрока определяется только путем переговоров двух сторон, заинтересованных в трансфере. Это, скорее, хороший справочник. И такой рывок «Краснодара» — явление любопытное.

Дорогие входящие

В массовом сознании клуб Сергея Галицкого воспринимается как невероятно правильный футбольный проект: свой, особый путь развития; огромное внимание собственной академии; демонстративное нежелание участвовать в трансферно-зарплатных гонках. И с этой точки зрения рывок на второе место по суммарной стоимости состава в лиге — это действительно неожиданность.

Но этим летом «Краснодар» ломает стереотипы. Клуб проводит невероятно агрессивную трансферную кампанию — особенно на фоне довольно заметного уменьшения количества денег в стране в целом и на футбольном рынке в частности. Во многом за счет этого и получилось совершить такой рывок, ведь, например, по оценке transfermarkt.de на 1 июня «Краснодар» был лишь пятым с суммарной стоимостью состава 100,9 миллиона.

Напомним список приобретений (цена по данным transfermarkt.de):

— Руслан Камболов — 400 тысяч евро;.

— Юнес Намли — 2 миллиона евро;.

— Кайю — 3 миллиона евро;.

— Тонни Вилена — 9 миллионов евро;.

— Реми Кабелла — 12 миллионов евро;.

— Маркус Берг — свободный агент.

Итого — 26,4 миллиона евро. Приличная сумма.

Притом что почти всех новичков transfermarkt.de оценивает весьма высоко. Стоимость Вилены, по версии ресурса, составляет 14 миллионов евро, стоимость Кабелла — тоже 14 миллионов, Намли и Камболов — 3 миллиона. Вот уже 34 миллиона.

Рост молодых

Кроме того, после удачного прошлого сезона, когда «Краснодар» стал третьим в РПЛ и неплохо выступил в Лиге Европы, transfermarkt.de повысил стоимость большей части игроков, в том числе молодых воспитанников клуба. Так, голкипер Матвей Сафонов сейчас оценивается в 6 миллионов, во столько же — форварды Иван Игнатьев и Магомед Шапи Сулейманов. Вот еще 18 миллионов.

Притом что год назад Сафонов оценивался в 300 тысяч евро, Игнатьев -в 900 тысяч, а Сулейманов — в 500 тысяч.

Даже травмированные и надолго выбывшие из строя Виктор Классон и Юрий Газинский выросли в цене. Швед так и вовсе самый дорогой футболист «быков» — 18 миллионов евро. Россиянин оценивается в 10.

Источник: Спорт-Экспресс

Часто бывает, что рост одних происходит за счет падения других, но нынешний рывок «Краснодара» — это полностью его заслуга, так как суммарная стоимость составов других российских топ-клубов почти не изменилась. Если взять данные на 1 июня (удобная дата, так как прошлый сезон уже завершился, но активная трансферная кампания еще не началась), то стоимость состава «Зенита» была 169,3 миллиона евро, ЦСКА — 137,05 миллиона, «Локомотива» — 109,8 миллиона, «Спартака» — 106,1 миллиона. То есть изменения у всех по сравнению с последней оценкой в принципе незначительные, тогда как рост «Краснодара» — 47,1%. Почему он получился таким бурным, мы уже сказали — во многом благодаря «входящим» трансферам, а также прогрессу молодых игроков.

Источник: Спорт-Экспресс

Почему за последние полтора месяца упала стоимость состава «Спартака» (а это бросается в глаза)? За счет ухода дорогих игроков. Например, клуб покинули Зе Луиш (transfermarkt.de оценивал его в 8 миллионов), Софьян Ханни (6 миллионов). Тогда как пополнившие ряды красно-белых Эсекьель Понсе оценивается в 4 миллиона, а Резиуан Мирзов — в 2,5 миллиона.

Не пойти по пути «Анжи» и «Динамо»

За последние годы мы привыкли к следующему положению дел — наверху по суммарной цене состава «Зенит», следом за ним трио московских клубов (ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»). Рывок «Краснодара» нарушил эту устоявшуюся иерархию. Но подобные взлеты были и ранее.

Суммарная стоимость состава «Анжи» в «золотую» эпоху (сезон-2012/13) составляла 147,48 миллиона евро, притом что цены тогда были на порядок ниже, чем сейчас. Хотя «Зенит» с Халком и Витселем, и ЦСКА с Хондой, Думбья, Вагнером, находившимся в расцвете Дзагоевым все равно были дороже — 222,65 и 160,8 миллиона соответственно.

Взлетало на 3-е место в рейтинге и «Динамо» времен Денисова, Вальбуэна, Джуджака, Самба и молодого Кокорина — 151,03 миллиона (выше были «Зенит» и ЦСКА).